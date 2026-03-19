„România este sigură!”, în pofida amenințărilor Iranului. Asigurări oferite de șeful NATO lui Nicușor Dan

Întâlnirea celor doi lideri a avut loc joi la Bruxelles.

„România este sigură, noi vom apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat”, a răspuns Rutte unei întrebări privind securitatea țării în urma amenințărilor lansate de iranieni.

Secretarul general s-a referit și la programele de apărare care vizează flancul estic al organizației.

„Preluăm din Marea Neagră până în nord toate capacitățile, vom avea mai multe cunoștințe, vom ști ce lacune avem și ce trebuie să facem (...) colaboram cu Ucraina ... ei au cunoștințe despre drone”, a adăugat șeful NATO.

Nicușor Dan a vorbit cu Mark Rutte în cadrul întâlnirii, dar și în timpul conferinței de presă, despre scutul de la Deveselu, despre relația transatlantică, despre programul Santinela Estică și despre Marea Neagră.

„România este o țară sigură, chiar mai sigură” ca oricând, a fost concluzia președintelui României.

„Vă sunt recunoscător pentru că ați asigurat apărarea pe Flancul Estic”

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a mai declarat, în urma întâlnirii cu Nicușor Dan, că îi este recunoscător României pentru asigurarea Apărării pe Flancul Estic.

„În ultimele șapte zile doar, au fost înregistrate anumite acțiuni care au demonstrat că NATO este pregătită pentru a apăra Flacul Estic, inclusiv cu ajutorul noilor tehnologii care pot să contracareze lansările. De fiecare dată când a fost supus testelor, NATO a răspuns rapid și hotărât. Suntem vigilenți și suntem pregătiți pentru a apăra fiecare centimetru al teritoriului aliaților, iar în ultimele săptămâni am văzut, după interceptarea rachetelor balistice care au fost transmise către Kiev din Iran, stăm alături de toți și avem capacitățile vitale pentru a garanta apărarea, inclusiv sistemele de apărare antirachetă în care dumneavoastră jucați un rol foarte important”, a declarat Rutte.

Acesta a mai precizat că România cheltuie deja peste 2% din PIB pe apărarea de bază și va crește acest proces la 2,5% anul acesta. Secretarul general al NATO a precizat că „exact acest lucru trebuie să-l facă toți aliații”.

„Exact acest lucru trebuie să-l facă toți aliații. O creștere constantă a investițiilor, însă nu este vorba doar de investiții. Trebuie să avem capacității care să fie cumpărate de aceste investiții. Industria, prin urmare, trebuie să crească producția. Și în acest domeniu, România își joacă rolul său”, a declarat Rutte.

Acesta a vorbit și despre sprijinul pe care România l-a acordat Ucrainei. „Pentru a ne asigura securitatea, trebuie să avem sprijin continuu pentru Ucraina. România a sprijinit constant Ucraina și a fost foarte importantă participarea și contribuția ei prin acordurile pe care le-a încheiat cu Ucraina cu privire la achiziția de echipamente de apărare”, a declarat Rutte. .

