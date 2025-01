România, la coada Europei la numărul de fizioterapeuți: avem de 16 ori mai puțini decât Germania

În UE lucrează peste 1,4 milioane de profesioniști în sănătate, dintre care 626.027 sunt fizioterapeuți.

România are cel mai mic număr de fizioterapeuți raportat la populație din întreaga Uniune - doar 14,2 specialiști la 100.000 de locuitori, în timp ce Germania conduce clasamentul cu 235,1 fizioterapeuți, iar Belgia are 220,5 la 100.000 de locuitori. Bulgaria, pe penultimul loc, are 26,8 fizioterapeuți la 100.000 de locuitori.

La nivelul UE mai lucrează și 363.162 de dentiști, cu cele mai mari rate în Grecia (133,2 la 100.000 de locuitori) și Portugalia (120,6), și cele mai mici în Irlanda (45,1) și Malta (50,8).

România se află pe locul 5 în ceea ce privește numărul dentiștilor.

În ceea ce privește farmaciștii, dintre cele 26 de țări pentru care Eurostat are date disponibile, 418.456 erau angajați în UE în 2022.

Malta avea cel mai mare număr de farmaciști practicanți, cu 151,6 la 100 000 de locuitori.

Italia vine cu 135,6 (date estimate), iar Belgia cu 132,5.

În schimb, Țările de Jos aveau cei mai puțini farmaciști la 100.000 de locuitori, cu 21,9, urmate de Danemarca (58,1) și Germania (67,3).

(sursa: Mediafax)