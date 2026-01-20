x close
România, printre statele UE cu cele mai importante scăderi ale lucrărilor de construcţii în luna noiembrie

de Redacția Jurnalul    |    20 Ian 2026   •   18:30
Lucrările de construcţii s-au redus în Uniunea Europeană, în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2025, iar România este printre ţările membre cu cele mai importante scăderi, de la o lună la alta, arată datele publicate, marţi, de Eurostat.

Conform acestor date, lucrările de construcţii au scăzut cu 1,1% atât în zona euro cât şi în UE în luna noiembrie 2025, comparativ cu luna octombrie. Cele mai importante diminuări au fost înregistrate în Ungaria (minus 7,3%), Slovenia (minus 6,2%) şi România (minus 5,8%). În cazul României, declinul de 5,8% din luna noiembrie 2025 vine după o scădere de 2,8% în luna octombrie.

De asemenea, în ritm anual, luna noiembrie 2025, comparativ cu luna noiembrie 2024, lucrările de construcţii au scăzut cu 0,8% în zona euro şi cu 0,4% în Uniunea Europeană. Şi în acest caz, România este printre ţările membre unde lucrările de construcţii s-au redus, cu un declin de 0,7% în luna noiembrie, care vine totuşi după un avans de 13,8% în ritm anual în luna octombrie.

Conform datelor prezentate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS), în România, în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2024, volumul lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a scăzut, pe total, cu 1,9%, iar pe elemente de structură, lucrările de întreţinere şi reparaţii curente s-au diminuat cu 9,1%, în timp ce lucrările de construcţii noi, cu 5,7%. În acelaşi timp, lucrările de reparaţii capitale au crescut cu 34,2%, de la o lună la alta.

Raportat la obiectele de construcţii, construcţiile inginereşti au scăzut cu 16,5%, însă clădirile rezidenţiale şi clădirile nerezidenţiale au crescut 21,4%, respectiv cu 19,4%.

Ca serie ajustată, în noiembrie 2025, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, pe total, cu 0,4%, faţă de noiembrie 2024, iar pe elemente de structură, creşterea este evidenţiată la lucrările de reparaţii capitale (+42,7%). La polul opus s-au aflat lucrările de întreţinere - cu o scădere de 7,1%, precum şi reparaţiile curente şi lucrările de construcţii noi, cu un recul de 3,4%.

De asemenea, pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut la clădirile rezidenţiale (+23,6%) şi la clădirile nerezidenţiale (+21,8%). Construcţiile inginereşti au scăzut cu 10,9%.

Conform INS, în noiembrie 2025 vs octombrie 2025, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut atât ca serie brută (-2,7%), cât şi ca serie ajustată (-5,8%).

AGERPRES

