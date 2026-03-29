România NU trimite soldați în Ucraina sau Iran

de Redacția Jurnalul    |    29 Mar 2026   •   23:30
Sursa foto: MApN/ÎRomânia acționează strict în limitele stabilite de legislație și de apartenența la NATO

România nu va trimite trupe în conflicte externe precum Ucraina sau Iran, a declarat duminică ministrul Apărării, Radu Miruță.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat duminică, într-o intervenție la Antena 3, că România nu are în vedere trimiterea de trupe în zone de conflict precum Ucraina sau Iran.

Radu Miruță a declarat că astfel de decizii nu se iau unilateral și depind de cadrul legal și de angajamentele internaționale.

Întrebat dacă există o „linie roșie” privind desfășurarea de trupe în afara țării, ministrul a explicat că România acționează strict în limitele stabilite de legislație și de apartenența la NATO.

„Trimiterea de trupe în afara țării nici nu se face doar printr-o decizie la Ministerul Apărării conform legislației actuale. România a spus că nu trimite trupe în Ucraina, nici ca garanții de securitate”, a declarat acesta.

Acesta a precizat că nu există nici discuții privind implicarea României în alte conflicte din afara ariei NATO, cum ar fi războiul din Iran, desfășurat de Israel și SUA în această perioadă: „România a spus că nu trimite trupe, nici nu s-a pus problema, nici nu s-a cerut dacă să trimită România sau să nu trimită trupe în Iran. Că nu este o chestiune care implică NATO, ce se întâmplă în Iran.

România participă la misiuni internaționale doar în cadrul parteneriatelor, a mai adăugat Ministrul Apărării.

„Uitați, în luna aprilie, România trimite, cred că vreo sută de militari într-o misiune de poliție aeriană pe care noi o desfășurăm în Lituania. Absolut, doar în acest cadru suntem astăzi”, a spus Miruță.

Ministrul a oferit și exemplul unei misiuni recente din Irak, în ceea ce privește protejarea, de către Români, a propriilor militari, aflați în situații de risc.

„Am avut 117 militari la baza NATO din Irak. De asemenea, o chestiune ca parteneriat și ca membri NATO, s-au întors acum o săptămână, vinerea trecută, pentru că a crescut gradul de risc acolo și baza a fost evacuată și noi am adus militarii de pe o zi pe alta în România absolut în siguranță și în totalitate”, a declarat acesta.

(sursa: Mediafax)

Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
