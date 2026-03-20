Nicușor Dan anunță că România intră în misiunea internațională de pază a strâmtorii Ormuz

„Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertǎții de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional”, transmite Nicușor Dan.

„Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale.

Efectele sunt resimțite și în Romania, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea preturilor la un nivel suportabil pentru populație.

România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, arată președintele.

Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia au condamnat atacurile Iranului asupra navelor comerciale și asupra infrastructurii civile din Golf.

Semnatarii au cerut Iranului să înceteze imediat minarea, atacurile cu drone și rachete și blocarea de facto a strâmtorii. Au invocat Rezoluția ONU 2817, care califică perturbarea lanțurilor globale de aprovizionare cu energie drept amenințare la adresa păcii internaționale.

Statele semnatare se declară pregătite să contribuie la asigurarea trecerii în siguranță a navelor prin strâmtoare.

„Ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la escaladarea conflictului. Solicităm Iranului să înceteze imediat amenințările, amplasarea de mine, atacurile cu drone și rachete și alte încercări de a bloca strâmtoarea pentru navigația comercială și să respecte Rezoluția 2817 a Consiliului de Securitate al ONU”, reiese din declarația comună.

„Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranță prin strâmtoare. Salutăm angajamentul națiunilor care se implică în planificarea pregătitoare.

Salutăm decizia Agenției Internaționale pentru Energie de a autoriza o eliberare coordonată a rezervelor strategice de petrol. Vom lua alte măsuri pentru a stabiliza piețele energetice, inclusiv colaborarea cu anumite țări producătoare pentru a crește producția.

De asemenea, vom depune eforturi pentru a oferi sprijin țărilor cele mai afectate, inclusiv prin intermediul Organizației Națiunilor Unite și al instituțiilor financiare internaționale.

Securitatea maritimă și libertatea de navigație sunt în beneficiul tuturor țărilor. Facem apel la toate statele să respecte dreptul internațional și să susțină principiile fundamentale ale prosperității și securității internaționale”, au arătat semnatarii.

