Psihologia culorilor în dragoste: O nuanță ar putea indica tendința spre infidelitate

Psihologia culorilor sugerează că alegerile cromatice nu sunt doar estetice, ci pot reflecta tipare emoționale, nevoi afective și chiar modul în care ne raportăm la intimitate. De la stabilitate și siguranță până la pasiune intensă sau nevoia de libertate, fiecare nuanță pare să contureze un profil sentimental distinct.

Albastru, stabilitate și încredere

Persoanele care preferă albastrul sunt asociate cu nevoia de siguranță emoțională și relații stabile. În general, caută parteneriate bazate pe loialitate, respect și comunicare echilibrată.

Sunt parteneri discreți, care nu își expun ușor emoțiile, dar investesc profund atunci când se simt în siguranță.

Verde, echilibru și protecție emoțională

Verdele este legat de armonie și echilibru interior. Cei care îl preferă tind să caute relații stabile, fără extreme emoționale, în care apropierea și autonomia coexistă.

Sunt percepuți ca persoane calme, constante, care evită dezechilibrele și schimbările bruște în viața de cuplu.

Roșu, pasiune intensă și emoții puternice

Roșul indică o natură afectivă intensă, dominată de pasiune și implicare totală. Relațiile sunt trăite profund, uneori impulsiv, cu dorință puternică de apropiere și conexiune fizică.

Este culoarea extremelor emoționale — iubire intensă, dar și reacții rapide în conflicte.

Roz, romantism și idealism

Rozul sugerează o abordare romantică a iubirii, bazată pe tandrețe, atenție și așteptări ridicate de la partener.

Persoanele care preferă această nuanță tind să creadă în conexiuni emoționale profunde și în ideea de „iubire ideală”.

Mov, profunzime și independență

Movul este asociat cu relații în care contează atât conexiunea emoțională, cât și libertatea individuală. Este preferat de persoane care caută sens, profunzime și compatibilitate mentală.

Pentru ele, relația este și un spațiu de evoluție personală, nu doar de atașament.

Portocaliu, dinamism și nevoia de noutate

Portocaliul reflectă o fire sociabilă, energică, care are nevoie de stimulare constantă în relație. Rutina este evitată, iar spontaneitatea joacă un rol important.

Pentru aceste persoane, relațiile trebuie să rămână vii, jucăușe și imprevizibile.

Galben, optimism și ușurință în iubire

Galbenul este asociat cu o abordare luminoasă și relaxată a relațiilor. Umorul, bucuria și comunicarea deschisă sunt esențiale.

Conflictele sunt gestionate cu calm, iar relațiile sunt construite în jurul stării de bine și a energiei pozitive, notează citymagazine.si.