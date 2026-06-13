Dirijorul britanic Jonathan Bloxham și clarinetistul spaniol Pablo Barragán închid stagiunea Orchestrei de Cameră Radio

Solistul serii este clarinetistul spaniol Pablo Barragán, apreciat pe scene internaționale pentru sunetul său rafinat și carisma scenică, invitat să cânte în săli celebre ale lumii, precum Elbphilharmonie Hamburg, Wigmore Hall Londra sau Tonhalle Zürich.

La pupitru se va afla dirijorul Jonathan Bloxham, director muzical al Teatrului din Lucerna (Elveția), dirijor principal pentru Nordwestdeutsche Philharmonie (Germania) și dirijor în rezidență și consilier artistic pentru London Mozart Players.

Evenimentul este prezentat cu sprijinul Ambasadei Spaniei în România și al Institutului Cervantes din București.

Dirijorul britanic Jonathan Bloxham a fost numit director muzical al Teatrului din Lucerna în 2023, după ce a debutat acolo în 2022 cu opera „Castelul Prințului Barbă Albastră”. Dirijorul a debutat la Festivalul Glyndebourne (Marea Britanie) în 2021, dirijând Luisa Miller alături de London Philharmonic.

Această stagiune reprezintă al doilea an al artistului în calitate de dirijor principal al Nordwestdeutsche Philharmonie, urmând pașii lui Andris Nelsons și Jonathon Heyward. În 2021, el a înregistrat un CD cu Strauss și Franck alături de orchestră, descris ca „irezistibil” de Musicweb International.

Stagiunea 2025/26 marchează, de asemenea, prima stagiune a artistului în calitate de dirijor principal al London Mozart Players, bazându-se pe relația sa de lungă durată cu ansamblul, în cadrul căruia a activat ca dirijor rezident și consilier artistic începând din anul 2022. Printre momentele importante ale stagiunii se numără „Mozart, Master of Drama”, concertul de deschidere de la St Martin-in-the-Fields cu Danielle De Niese, și evenimentul dedicat lui Samuel Coleridge-Taylor, un concert festiv la Fairfield Halls ce marchează cea de-a 150-a aniversare a compozitorului. Bloxham dirijează, de asemenea, orchestra în premierele mondiale ale lucrărilor compozitoarei Anna Clyne și ale compozitorului Stephen McNeff.

Printre ansamblurile de marcă la pupitrul cărora s-a aflat se numără London Philharmonic, NDR Elbphilharmonie, Tokyo Symphony, Salzburg Mozarteumorchester, Hallé Orchestra, BBC Symphony, BBC Philharmonic, Bonn Beethovenorchester, Trondheim Symphony și Philharmonic Brass (muzicieni din orchestrele filarmonice din Berlin și Viena) ș.a. În stagiunea actuală dirijează Orchestra Simfonică din Anvers, Orchestra Ulster, Bremer Philharmoniker și Royal Liverpool Philharmonic cu două programe.

Cariera de dirijor a lui Bloxham a început în 2016, când a devenit dirijor asistent pentru City of Birmingham Symphony Orchestra. Înainte de a se dedica artei dirijorale, a avut o carieră de succes ca violoncelist, concertând în toată Europa și debutând ca solist la Filarmonica din Berlin, în 2012. A studiat la Școala Yehudi Menuhin, la Royal College of Music și la Școala de Muzică și Artă Dramatică Guildhall, iar ulterior s-a perfecționat în dirijat cu Sian Edwards, Michael Seal, Nicolas Pasquet și Paavo Järvi. În ultimii 17 ani, Bloxham a fost director artistic al festivalului anual Northern Chords din Newcastle-upon-Tyne, pe care l-a fondat la vârsta de 20 de ani.

Clarinetistul Pablo Barragán a studiat la Conservatorul din Sevilla cu Antonio Salguero și la Fundación Barenboim-Said din Sevilla cu Matthias Glander. Este câștigător al distincției Prix Crédit Suisse Jeunes Solistes în 2013, printre alte concursuri. A colaborat cu orchestre precum Orchestra Brucknerhaus din Linz, Orchestra Simfonică din Barcelona, Orchestra Simfonică din Hamburg, Orchestra Simfonică a Radio Televiziunii Spaniole și Orchestra Filarmonică Slovacă.

Pablo Barragán este unul dintre cei mai căutați clarinetiști și parteneri de muzică de cameră. Are onoarea de a colabora în mod constant cu mari muzicieni precum Elena Bashkirova, Beatrice Rana, Kian Soltani, Yuliana Avdeeva, Emmanuel Pahud, Cvartetul Modigliani, Trio-ul Sitkovetsky, Cvartetul Cremona și Cvartetul Schumann. Printre invitațiile sale de muzică de cameră se numără concerte la Elbphilharmonie Hamburg, Philharmonie Köln, Konzerthaus Dortmund, Festivalul de Muzică Rheingau, Festivalul Martha Argerich, Wigmore Hall din Londra și Tonhalle Zurich.

În stagiunea 2025/26, Pablo Barragán va susține mai multe concerte solo cu orchestră, deschizând stagiunea Orchestrei de Cameră din Köln cu două concerte pentru clarinet: Concertul de cameră al lui Hartmann și Concertul pentru clarinet al lui Mozart. Vor urma alte angajamente orchestrale cu Filarmonica din Baden-Baden, Orquesta Sinfónica de Castilla y León sub bagheta lui Vasily Petrenko, Filarmonica Janáček din Ostrava sub bagheta Taniei Miller, Orchestra NFM Leopoldinum din Wrocław sub bagheta lui Michael Collins ș.a.

Ca muzician de cameră foarte solicitat, va concerta alături de Cvartetul Modigliani la Elbphilharmonie Hamburg și la Alte Oper Frankfurt, precum și alături de Ansamblul Festivalului de Muzică de Cameră din Ierusalim la Festivalul Stradivari din Cremona și la Maribor.

Curiozitatea și spiritul creativ al lui Pablo se reflectă și în cele două înregistrări lansate recent, „Szinergia” și „Balagan”. „Balagan”, lansat în iulie 2024 la casa de discuri Accentus, se concentrează pe lucrări ale compozitorilor evrei din secolul al XX-lea, printre care Paul Schoenfield, Ernest Bloch, Claude Vivier și Darius Milhaud. „Szinergia”, lansat în octombrie 2024, prezintă prima înregistrare a lui Pablo cu o orchestră de cameră (Orchestra de Cameră Franz Liszt). Înregistrarea se concentrează pe Concertul de cameră al lui Hartmann și pe aranjamente captivante ale Dansurilor românești ale lui Bartók, Divertimento-ului lui Weiner, Dansului dublu al lui Kodály și Callejon del Muro al lui Paco de Lucia.

Din 2020, Pablo Barragán este profesor la Academia Barenboim-Said din Sevilla și susține cursuri de măiestrie la instituții precum Escuela Superior de Música Reina Sofía din Madrid. De asemenea, este artist al producătorului de clarinete Buffet Crampons și cântă la un instrument din seria RC Prestige.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor - pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.