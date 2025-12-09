România se pregătește să introducă biometanul

Potrivit proiectului pus în debatere publică, se va putea institui o schema de sprijin pentru sprijinirea producătorilor, facilitând astfel lansarea și dezvoltarea investițiilor în producția de gaze regenerabile.

Biometanul este produs prin purificarea biogazului, proces care-i permite să aibă a proprietăți similare cu cele ale gazului natural. Biometanul este cunoscut și sub numele de gaz verde și poate fi folosit alternativ cu gazul natural. Acesta poate fi folosit drept combustibil acasă, pentru încălzire și gătit, în diferite industrii, dar este și carburant pentru vehicule și combustibil pentru producerea energiei electrice. Biometanul poate fi transportat și depozitat folosind infrastructura de gaze naturale existentă. Noul act normativ urmărește să alinieze legislația națională la directivele și regulamentele europene, să faciliteze investițiile în producția de gaze regenerabile și să creeze condițiile tehnice și economice pentru integrarea biometanului în Sistemul Național de Transport (SNT) și în rețelele de distribuție. Potrivit proiectului de OUG, au fost actualizate definițiile cheie și s-au adus clarificări cadrului normativ. Noul document propune modificări esențiale, printre care:

- Actualizarea definiției biogazului, gazului natural și biometanului, în acord cu Directiva (UE) 2024/1788, pentru a include explicit posibilitatea ca biometanul să fie injectat în rețelele de gaze naturale atunci când respectă standardele de calitate ce urmează a fi stabilite de ANRE.

-Introducerea definiției gazelor din surse regenerabile, precum și ajustarea definiției gazelor naturale pentru a integra clar biometanul și alte gaze compatibile tehnic cu infrastructura existentă.

-Definirea distinctă a producătorului de biometan, cu stabilirea statutului și responsabilităților acestuia în raport cu operatorii de rețea. Integrarea biometanului în infrastructura națională de gaze.

Un aspect important îl reprezintă și introducerea obligației ca producătorii de biometan să suporte costurile legate de modernizarea sau extinderea rețelelor necesare conectării, fără impact asupra tarifelor de distribuție. Implementarea noilor prevederi va fi monitorizată de ANRE, care dispune deja de mecanisme de raportare lunară și anuală funcționale în sectorul gazelor naturale. Potrivit actului normativ, România dispune de un potențial tehnic estimat la 501 ktep de biometan anual, conform studiilor BERD, o resursă care poate genera dezvoltare economică în mediul rural, reduce poluarea și contribui la obiectivele de coeziune teritorială. Cu toate acestea, proiectele de investiții anunțate până în prezent acoperă doar circa 1,5% din obiectivul național privind gazele regenerabile. Lipsa unui cadru normativ coerent a întârziat implementarea acestor proiecte, afectând capacitatea României de a contribui la obiectivele climatice și de securitate energetică ale Uniunii Europene.



