România a securizat finanţări de aproape două miliarde de euro pentru proiecte strategice, după o vizită în SUA

"Rezultate concrete şi finanţări securizate de 2 miliarde euro. România îşi consolidează credibilitatea în SUA şi livrează pentru economie. Vizita la Washington, D.C. şi New York, unde am condus delegaţia guvernamentală formată din miniştrii energiei, fondurilor europene şi sănătăţii se încheie cu rezultate concrete pentru finanţarea economiei şi accelerarea proiectelor strategice ale României", a scris, luni, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.



Potrivit acestuia, vizita a fost structurată pe 3 direcţii majore: întâlniri cu instituţii financiare internaţionale, cu investitori şi agenţii de rating şi cu reprezentanţi ai administraţiei americane.



"Este important de subliniat că multe dintre rezultatele obţinute în aceste zile sunt efectul unor discuţii începute încă de la vizitele anterioare din Statele Unite, care acum încep să se materializeze în finanţări concrete şi proiecte în derulare. Discuţiile cu instituţiile financiare internaţionale au avut ca obiectiv principal securizarea finanţărilor pentru proiecte majore din energie, infrastructură şi dezvoltare economică. Cu Grupul Băncii Mondiale - World Bank Group am avut întâlniri la nivel înalt, inclusiv cu Preşedintele Ajay Banga - un dialog privilegiat la nivel de ministru de finanţe şi un semnal clar privind importanţa proiectelor României", a adăugat Nazare.



Printre rezultatele acestor discuţii se numără securizarea a aproape 1 miliard de euro pentru retehnologizarea Reactorului 1 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, un proiect strategic pentru securitatea energetică a României, alături de 495 de milioane de euro pentru proiecte ale Transgaz destinate modernizării şi extinderii reţelelor de transport al gazelor naturale.



Totodată, ministrul Finanţelor a menţionat că 90 milioane de euro vor fi disponibili pentru măsuri de sprijin în contextul actualelor crize economice şi energetice; iar acestea sunt doar o parte dintre finanţările concrete obţinute în cadrul acestei vizite.



"Tot în cadrul dialogului cu instituţiile financiare internaţionale am avansat proiecte strategice precum Black Sea A.I. Gigafactory - proiectul de suveranitate digitală a României, precum şi dezvoltarea de instrumente moderne de finanţare pentru economie, inclusiv prin consolidarea rolului BID - Banca de Investiţii şi Dezvoltare", a mai scris demnitarul.



De asemenea, cu BERD - Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare am obţinut eliminarea garanţiilor suverane solicitate până acum pentru finanţarea dedicată a BERD la reactorului 1 de la Cernavodă, întărirea colaborării pentru proiectele în regim de parteneriat public-privat şi am propus BERD participarea la un fond de investiţii creat împreună cu BID, a subliniat ministrul.



"Un pilon esenţial al vizitei a fost reprezentat de întâlnirile cu investitori internaţionali şi agenţiile de rating, în care am prezentat evoluţiile economice recente, inclusiv faptul că execuţia bugetară din primul trimestru indică un deficit la jumătate faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - un semnal important privind eficienţa măsurilor de consolidare fiscală", a precizat Nazare.



Potrivit acestuia, mesajul principal transmis investitorilor a fost acela că România îşi menţine direcţia de ajustare fiscală şi stabilitate macroeconomică, elemente esenţiale pentru menţinerea ratingului în categoria investiţională, reducerea costurilor de finanţare şi menţinerea datoriei publice sub control.



"Am organizat, de asemenea, întâlniri cu investitori organizate de instituţii financiare internaţionale precum Bank of America, HSBC, Deutsche Bank şi ING. Aceste dialoguri sunt esenţiale pentru asigurarea accesului României la finanţare în condiţii competitive", a adăugat demnitarul.



Al treilea pilon important al vizitei a fost reprezentat de întâlnirile cu reprezentanţi ai administraţiei americane, inclusiv de la Casa Albă, Departamentul de Comerţ, Departamentul de Energie al Statelor Unite şi la Oficiul pentru Comerţ (USTR).



"Delegaţia României a beneficiat de o primire foarte bună şi de semnale clare de susţinere, inclusiv în contextul poziţiei asumate de ţara noastră în actualul context internaţional. Această vizită a confirmat faptul că România este percepută ca un partener credibil şi predictibil, iar relaţiile consolidate în timp încep să genereze rezultate concrete", a afirmat ministrul Finanţelor.



Întregul turneu al întâlnirilor de la Washington şi New York a avut ca obiectiv clar securizarea finanţărilor pentru proiecte strategice şi consolidarea încrederii investitorilor în economia României. Rezultatele obţinute - finanţări de ordinul miliardelor de euro pentru energie, infrastructură şi dezvoltare economică - confirmă un avans semnificativ pe direcţia relaţiilor României cu Statele Unite ale Americii şi eficienţa acţiunilor guvernamentale, se mai precizează în postare.



"Într-un context global dificil, marcat de incertitudini economice şi geopolitice, seriozitatea în dialogul cu pieţele internaţionale, consecvenţa guvernamentală şi menţinerea ţintelor de reformă trebuie să rămână principalele mesaje. Pentru a pune marile proiecte strategice în mişcare, România trebuie să rămână un partener stabil, predictibil şi capabil să livreze", a adăugat Alexandru Nazare.

AGERPRES