Românii scot la vânzare autografele lui Mircea Lucescu. Sumele sunt șocante

De la fotografii și cărți, până la tricouri sau stickere, zeci de produse au apărut pe platformele de anunțuri, unele fiind listate chiar și la peste 1.000 de euro.

Cel mai scump obiect identificat este un tricou de la Shakhtar Donețk, din perioada 2010, semnat de Mircea Lucescu, pentru care vânzătorul cere aproximativ 4.500 de lei. În același timp, o simplă fotografie fără autograf ajunge la 500 de lei, în timp ce una semnată poate fi vândută cu până la 2.500 de lei.

De ce cresc brusc prețurile obiectelor cu autograf

Specialiștii spun că fenomenul nu este unul nou. De fiecare dată când o personalitate importantă dispare sau își încheie cariera, obiectele asociate acesteia cresc rapid în valoare.

„Avem numeroase exemple din piață. Un tricou purtat de Gică Hagi în ultimul său meci a fost adjudecat la 30.000 de euro, de la un preț de pornire de 500 de euro. În cazul lui Mircea Lucescu, un tricou semnat de la Dinamo Kiev s-a vândut, la o licitație din 2022, cu 2.000 de euro”, a explicat o reprezentantă a unei galerii de artă pentru observatornews.ro

Obiecte de colecție care nu vor fi scoase la vânzare

Pe lângă produsele apărute pe piață, există și obiecte extrem de valoroase care rămân inaccesibile publicului larg. Un exemplu este tricoul primit de Mircea Lucescu de la celebrul fotbalist Pele, în urmă cu peste 50 de ani, după un meci în care cei doi au făcut schimb de echipament.

Acest obiect nu are preț și nu va fi scos niciodată la vânzare, însă poate fi admirat la Muzeul Fotbalului, unde se află în custodia familiei.

„Colecția aparține familiei Lucescu și este expusă temporar. Nu s-a pus niciodată problema vânzării acestor obiecte”, a declarat managerul muzeului.

Reprezentanții caselor de licitații estimează că, în următorii ani, vor apărea tot mai multe obiecte care i-au aparținut lui Mircea Lucescu, iar prețurile de pornire ar putea ajunge la câteva mii de euro.

Interesul crescut pentru aceste memorabilia confirmă încă o dată statutul lui Mircea Lucescu drept una dintre cele mai importante figuri din istoria fotbalului românesc.