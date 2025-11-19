x close
Emiterea rovinietei și a peajului, întreruptă în noaptea de miercuri spre joi

de Redacția Jurnalul    |    19 Noi 2025   •   23:15
Emiterea rovinietelor și a peajelor poate fi îngreunată timp de 45 de minute în noaptea de miercuri spre joi, din cauza unor lucrări la infrastructura de comunicații.

CNAIR anunță că întreruperea va avea loc în intervalul 19 noiembrie 2025 (miercuri) ora 23.45 - 20 noiembrie 2025 (joi) ora 00.30, când se vor face lucrări la Centrul de date care găzduiește Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei (SIEGMCR).

CNAIR reamintește utilizatorilor rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că rovinieta poate fi cumpărată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității.

Peajul poate fi plătit până cel târziu la ora 24.00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.

