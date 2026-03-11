x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Pas decisiv pentru relația cu Washingtonul: Oana Țoiu: „Am consolidat poziția noastră strategică”

Pas decisiv pentru relația cu Washingtonul: Oana Țoiu: „Am consolidat poziția noastră strategică”

de Redacția Jurnalul    |    11 Mar 2026   •   23:00
Pas decisiv pentru relația cu Washingtonul: Oana Țoiu: „Am consolidat poziția noastră strategică”
Sursa foto: Potrivit acesteia, cooperarea militară solidă dintre România și SUA continuă să se dezvolte „în sprijinul apărării noastre colective”

Ministra de Externe Oana Țoiu susține că, prin votul dat în favoarea dislocării unor trupe și echipamente americane, Parlamentul a consolidat poziția României de partener strategic al SUA.

„Prin votul clar de astăzi în favoarea desfășurării temporare a unor trupe și capabilități suplimentare ale Statelor Unite în România, Parlamentul României a consolidat poziția țării noastre de aliat de încredere și partener strategic al Statelor Unite. Prin această decizie ne întărim capabilitățile de apărare”, susține Oana Țoiu.

Potrivit acesteia, cooperarea militară solidă dintre România și SUA continuă să se dezvolte „în sprijinul apărării noastre colective”.

„Măsurile aprobate de Parlament vor crește securitatea României, precum și protecția aliaților și a trupelor aliate, contribuind, totodată, la securitatea partenerilor noștri din regiunea Mediteranei de Est și din zona Golfului”, a a dăugat Oana Țoiu.

Parlamentarii au votat în ședință comună cererea venită din partea președintelui Nicușor Dan ca Statele Unite ale Americii să disloce temporar pe teritoriul României echipamente militare și forțe americane, în contextul războiului în desfășurare din Iran. Ședința plenului reunit a fost cu scandal, Opoziția a anunțat că nu votează din cauza caracterului secretizat al documentului și pentru că în principiu vrea „pace”.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Oana Țoiu SUA parlament
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri