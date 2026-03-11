Atenționare de călătorie pentru Belgia: Mâine este grevă națională

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia că, joi, 12 martie, este anunțată o grevă națională.

În acest context sunt așteptate perturbări semnificative ale transportului aerian, feroviar și rutier în regiunile Bruxelles Capitală, Flandra și Valonia.

MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în Belgia să urmărească informațiile actualizate disponibile pe paginile de internet ale aeroporturilor și companiilor de transport belgiene:

https://www.brusselsairport.be/en/passengers

https://www.brussels-charleroi-airport.com/en

https://www.belgiantrain.be/fr

https://www.stib-mivb.be/

https://www.delijn.be/en/

https://www.letec.be.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 234 753 38, +32 (0) 234 416 58, +32 (0) 234 369 35, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

(sursa: Mediafax)