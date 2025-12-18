BNS acuză un troc în coaliție: Decizia de majorare a salariului minim de la 1 iulie 2026, abuzivă

„Trocul din coaliția de guvernare: Acceptăm creșterea salariului minim de la 1 iulie 2026 (PNL-USR-UDMR), dacă acceptați reducerea și, ulterior, eliminarea impozitului pe cifra de afaceri – IMCA (PSD)”, transmite BNS într-un comunicat de presă.

BNS consideră că decizia coaliției de a majora salariul minim brut la 4.325 lei începând cu 1 iulie este incorectă, abuzivă, lipsită de fundament economic și social, și contrară legislației în vigoare.

Conform sindicaliștilor, România are, începând cu anul 2025, un mecanism clar, predictibil și agreat de toate părțile pentru stabilirea salariului minim. Această formulă duce la determinarea salariului minim în baza unor indicatori cheie, precum: evoluția PIB, rata inflației, productivitatea muncii și coșul minim de consum, susține BNS.

„Aplicarea formulei legale indică în mod clar că salariul minim brut pentru anul 2026 trebuie să fie de cel puțin 4.325 lei începând cu 1 ianuarie, nu de la jumătatea anului. Amânarea creșterii până la 1 iulie echivalează, în fapt, cu o înghețare a salariului minim pentru primele șase luni ale anului și are efecte directe și grave asupra unui număr foarte mare de salariați”, se mai arată în comunicat.

Sindicaliștii arată că vor fi afectați aproximativ 1,8 milioane de salariați, care se află în intervalul 4.050 – 4.350 lei, și peste 849.000 de salariați al căror venit minim va fi înghețat încă 6 luni la valoarea de 4.050 lei.

„De la 1 iulie 2026, numărul celor plătiți cu salariul minim va crește la peste 1,8 milioane de salariați. Menținerea deducerii fiscale de 300 va afecta suplimentar, de la 1 iulie, peste un sfert de million de lucrători aflați în plaja 4.326 lei - 4.525 lei întrucât vor avea venituri salariale nete mai mici decât cei plătiți cu salariul minim de 4.325 lei. Cu o astfel de abordare în politica fiscală și a salariului minim, România consolidează una dintre cele mai toxice piețe de muncă din U.E. și adâncește sărăcia în muncă!”, transmite BNS.

Sindicaliștii cer coaliției să revină asupra deciziei și să respecte atât prevederile legale, cât și fundamentele economice, sociale și statistice care au stat la baza determinării salariului minim în 2026.

Coaliția de guvernare a decis, miercuri, un pachet de măsuri care include reducerea cheltuielilor în administrația centrală, tăieri de subvenții și beneficii politice, modificări fiscale și creșterea salariului minim, urmând ca detaliile să fie incluse în bugetul pe 2026.

(sursa: Mediafax)