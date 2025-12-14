x close
Salvamont România: 12 persoane salvate în ultimele 24 de ore

de Redacția Jurnalul    |    14 Dec 2025   •   12:40
Sursa foto: Facebook/12 persoane salvate de salvamontisți în ultimele 24 de ore

Dispeceratul Naţional Salvamont a salvat în ultimele 24 de ore 12 persoane, dintre care trei au fost transportate cu ambulanţele la spital.

Potrivit dispeceratului, au fost primite, în aceeaşi perioadă de timp, şapte apeluri, de la Salvamont Sibiu, Argeş, Maramureş, Lupeni şi Braşov, prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor.

"În cazul acestor intervenţii au fost salvate 12 persoane. Dintre acestea, trei persoane au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital. S-au primit şi 21 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.
Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudenţă şi responsabilitate în derularea activităţilor montane şi vă invită să le fiţi alături în campania de reducere a numărului de accidente montane,", se arată duminică într-o postare pe pagina de Facebook a Salvamont România - Dispeceratul Naţional Salvamont.

