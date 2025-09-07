„Știința nu se negociază!” Ministrul Sănătății cere sancțiuni după conferința medicilor conspiraționiști de la Brașov

O conferință desfășurată sâmbătă, la Brașov, a stârnit reacții dure din partea autorităților, după ce pe scenă au fost promovate teorii antivaccinare și mesaje împotriva tratamentelor medicale moderne, fără nicio bază științifică.

Atât actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, cât și fostul ministru Alexandru Rafila au condamnat public evenimentul, considerând că astfel de manifestări subminează încrederea în medicină și pun în pericol sănătatea pacienților.

Rogobete: „Nu negociez cu minciuna”

Ministrul Sănătății a transmis un mesaj tranșant, denunțând răspândirea informațiilor false în domeniul medical:

„Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Nu negociez cu minciuna și nu voi permite nimănui să submineze încrederea pacienților în tratamentele moderne. Este intolerabil ca astfel de neadevăruri să fie propagate chiar de către persoane care poartă titlul de medici. Jurământul față de pacienți înseamnă adevăr și știință, nu manipulare și conspirații. Profit de ocazie și transmit un mesaj direct opiniei publice: nu vă lăsați manipulați! Informați-vă din surse credibile și firești, care nu au în spate o agendă ascunsă. Viața și sănătatea au întotdeauna prioritate în fața fake-news și impostură. Am obligația să fiu tranșant: știința nu se negociază, sănătatea nu se joacă, adevărul nu se relativizează. Consider că o reacție este necesară inclusiv din afara sistemului medical. Autoritățile statului care au responsabilități în protecția publicului în fața acțiunilor de răspândire a informațiilor false trebuie să se sesizeze."

Rogobete a subliniat că medicii implicați în astfel de acțiuni trebuie sancționați de organismele profesionale.

„Solicit societăților profesionale și Colegiului Medicilor din România să ia măsuri de urgență. Corpul medical trebuie să își formeze proprii anticorpi, sancționând ferm orice abatere de la responsabilitatea față de adevăr și față de pacienți”, a declarat ministrul.

El a atras atenția și asupra rolului instituțiilor statului, care ar trebui să se sesizeze în fața propagării de informații false.

Rafila: „Vaccinurile previn anual milioane de decese”

Și fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a condamnat evenimentul de la Brașov, subliniind că răspândirea teoriilor conspiraționiste de către persoane cu autoritate, inclusiv medici, este extrem de periculoasă.

„Amploarea și viteza cu care circulă mesajele antivaccinare au devenit alarmante. Este grav când acestea pătrund în rândul publicului, dar devine deosebit de periculos când sunt promovate chiar de medici”, a scris Rafila într-o postare pe Facebook.

El a reamintit că vaccinurile sunt una dintre cele mai mari inovații medicale din istorie, responsabile pentru eradicarea sau eliminarea unor boli precum variola și poliomielita.

„Din păcate, în paralel cu știința, circulă mituri despre infertilitate, cipuri sau toxine, fără nicio bază reală. Acestea exploatează frica și lipsa de informare. Dezinformarea scade rata de vaccinare, reaprinde focare de rujeolă și tuse convulsivă și subminează încrederea în medicină”, a adăugat Rafila.

Mesaj către populație: informați-vă din surse credibile

Atât Rogobete, cât și Rafila au transmis cetățenilor să caute informații din surse medicale credibile și să evite capcana teoriilor conspiraționiste.

„Jurământul față de pacienți înseamnă adevăr și știință, nu manipulare și conspirații. Viața și sănătatea au prioritate în fața fake-news și imposturii”, a spus Rogobete.