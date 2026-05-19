Băluță ia măsuri: Șantierele din București, securizate cu sisteme mobile

Măsura are ca scop creșterea siguranței pietonilor și reducerea disconfortului urban.

„Asemenea sisteme mobile de protecție a zonelor de lucru și a tuturor persoanelor care trec prin proximitatea acestor șantiere se regăsesc oriunde în lume, în țările civilizate, unde se construiește mult, dar cu grijă pentru cetățean”, a afirmat edilul.

Potrivit acestuia, noile sisteme de delimitare și protecție urmăresc nu doar securizarea zonelor de lucru, ci și îmbunătățirea aspectului urban pe durata lucrărilor de infrastructură.

Declarațiile vin în contextul lucrărilor ample desfășurate în București pentru modernizarea rețelelor de termoficare și reabilitarea infrastructurii de transport public, proiecte care au generat în ultimii ani restricții de trafic și nemulțumiri din partea locuitorilor.

În mai multe capitale europene, șantierele urbane sunt delimitate prin panouri modulare și sisteme temporare de protecție menite să reducă riscurile pentru pietoni și să limiteze impactul vizual și fonic al lucrărilor asupra spațiului public.

(sursa: Mediafax)