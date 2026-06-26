Schimbare majoră la o companie aeriană importată. Familiile vor putea sta împreună fără taxă

Ryanair a confirmat că părinții care călătoresc cu această companie aeriană vor fi așezați lângă copiii lor, fără costuri suplimentare. Schimbarea vine după o dispută de săptămâni cu autoritățile europene de reglementare a transportului aerian.

Ce se schimbă, de fapt, pentru familii

Autoritățile au avertizat că politica Ryanair nu respecta standardul european, conform căruia părinții sunt așezați lângă copiii lor fără nicio taxă.

Până acum, compania low-cost percepea o taxă pentru alocarea locurilor adulților care călătoreau cu copii, care puteau apoi selecta gratuit alte patru locuri în aceeași rezervare.

De astăzi, politica se schimbă și prevede alocarea aleatorie a locurilor, gratuită, lângă părinți sau tutori. Compania a explicat că nu percepe nicio taxă pentru ca un copil să stea lângă adultul însoțitor.

Adulții care călătoresc cu copii plătesc, în continuare, o singură taxă pentru locul rezervat, scrie The Sun.

Aceștia pot selecta gratuit locuri pentru până la patru copii din aceeași rezervare, dar la tarif redus pentru adult.

Cum vor fi alocate locurile de acum înainte

Pentru rezervările făcute de astăzi, adulții care nu plătesc pentru un loc rezervat vor afla alocarea gratuită abia după check-in. Compania a precizat că așa se întâmplă deja la majoritatea celorlalte companii aeriene din Europa.

Familiile cu alocare aleatorie vor fi probabil așezate spre spatele cabinei, pentru că rândurile din față se epuizează primele. Cei care preferă să-și aleagă locurile chiar de la rezervare pot face asta plătind o taxă, ca la majoritatea companiilor europene.

Ryanair a precizat că schimbarea îi va alinia politica pentru familii cu cea a majorității companiilor din UE. Compania a adăugat că modificarea nu îi va afecta veniturile, în timp ce familiile vor continua să economisească prin tarifele reduse.

Reacția dură a lui Michael O'Leary

Întrebat despre noua măsură, CEO-ul Ryanair, Michael O'Leary, a criticat dur decizia, pe care compania o adoptă „cu reticență”. El a acuzat autoritățile europene că dezamăgesc constant consumatorii, ignorând revânzarea tarifelor de către agenții de turism online neautorizate.

O'Leary a spus că, în loc să promoveze tarife mai mici, autoritățile au vizat politica Ryanair pentru familii, considerată de consumatori cea mai transparentă din Europa. El a adăugat că compania nu vrea să mai explice autorităților ce înseamnă, de fapt, interesul consumatorilor.

Potrivit lui O'Leary, familiile ar putea afla locurile alocate doar după check-in. Acestea vor fi, cel mai probabil, așezate în spatele cabinei avionului.

(sursa: Mediafax)