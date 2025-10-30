Schimbare majoră pentru contribuabili: se elimină dubla taxare pentru o categorie de români

Românii care lucrează, investesc sau dețin venituri în Regatul Unit sau Andorra scapă de dubla taxare. Președintele României, Nicușor-Daniel Dan, a promulgat două legi importante care elimină dubla impunere și previn evaziunea fiscală, potrivit Monitorului Oficial al României, Partea I, nr. 996 din 29 octombrie 2025.

Cele două acte normative — Decretul nr. 1015 și Decretul nr. 1016 din 29 octombrie 2025 — ratifică convențiile internaționale de evitare a dublei impuneri cu Regatul Unit și cu Principatul Andorra. Acordurile vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, după finalizarea procedurilor diplomatice dintre statele semnatare.

Ce înseamnă eliminarea dublei impozitări

Noile convenții stabilesc că veniturile obținute într-unul dintre cele două state nu vor mai fi taxate și în România, evitând situațiile în care românii care munceau legal în străinătate plăteau impozit dublu pentru aceleași câștiguri.

Practic, o persoană fizică sau juridică va achita impozitul doar în statul sursă al venitului, iar România va recunoaște această plată, eliminând obligațiile fiscale suplimentare.

Cine beneficiază de scutiri

Conform noilor convenții:

Persoanele fizice rezidente în România care obțin venituri din salarii, dividende, dobânzi, chirii, pensii sau câștiguri de capital în Marea Britanie ori Andorra vor plăti impozitul doar într-unul dintre state , în funcție de proveniența venitului.

Românii care dețin firme sau participații la companii din aceste țări vor beneficia de scutiri totale sau reduceri semnificative de impozit pentru profituri și dividende. Citește pe Antena3.ro Cazul ciudat al femeii care a fost dată dispărută de familie în 2018. A fost găsită acum fără viață, în casă

Studenții, profesorii, cercetătorii și pensionarii români aflați temporar în Regatul Unit sau Andorra vor fi exonerați de impozite suplimentare pentru veniturile obținute din România.

Acționarii români din companii britanice vor fi scutiți de impozitul pe dividende dacă dețin cel puțin 10% din capitalul firmei pentru o perioadă de minimum un an.

Ce prevede concret legea

Convențiile introduc reguli clare de neimpozitare în cazurile de venituri transfrontaliere:

Dividendele între companii-mamă și filiale sunt scutite de impozit dacă deținerea depășește 10%.

Dobânzile și redevențele pot fi impozitate cu maximum 3%, sau deloc, dacă beneficiarul este o instituție publică ori bancară.

Veniturile din proprietăți imobiliare sunt taxate doar în statul unde se află imobilul.

Câștigurile din acțiuni, activități independente sau pensii sunt protejate de dubla impunere.

Acorduri moderne, în linie cu standardele OCDE

Noile convenții înlocuiesc vechile acorduri semnate în anii ’70 și aliniază legislația fiscală a României la standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Acestea aduc predictibilitate și protecție fiscală atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru cetățenii români care trăiesc în străinătate.

Pentru cei peste 1,2 milioane de români care muncesc în Regatul Unit, noile reglementări înseamnă mai puțină birocrație, costuri fiscale reduse și echitate în tratamentul veniturilor.