Schimbări importante pentru pacienți. CNAS elimină plafonul pentru decontarea analizelor

Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate CNAS) elimină plafonul pentru analizele decontate, ceea ce le permite bolnavilor să beneficieze de servicii medicale pe tot parcursul anului.

Pacienții își vor putea face analize medicale toată luna

CNAS renunță astfel la limitele bugetare impuse clinicilor private.

Se elimină cozile la laboratoarele de analize pentru pacienții asigurați, precum și riscul ca aceștia să nu le facă deloc.

"Avem bani astăzi, în sensul în care ne rămân bani la sfârșit de lună, în fiecare lună ne rămân bani necheltuiți de la anumite laboratoare. Pentru că există acel plafon, noi trebuie să facem reechilibrări bugetare luna următoare pentru luna anterioară, și pacientul e la mijloc, pierdut pe traseu, fără analize medicale", a declarat Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS, potrivit observatornews.ro.

Reguli stricte și priorități medicale

Această schimbare vine însă și cu reguli mai stricte privind accesul pacienților la îngrijiri medicale.

CNAS prevede reorganizarea pachetului de bază, care cuprinde circa 100 de analize.

Medicii vor elibera mai greu bilet de trimitere pentru analize decontate, fiind bazat pe protocoale stricte și pachete standardizate pe afecțiuni.

"Protocoale sunt documente obligatorii, care trebuie respectate atât în ceea ce privește practica medicală, dar și în ceeа ce priveşte răspunderea contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate", spune Gindrovel Dumitra, medic de familie.

Se acordă prioritate cazurilor urgente.

"Propunerea mea a fost ca să se facă nişte pachete pe afecţiuni. Pachetele astea trebuie standardizate, şi medicul să prescrie un pachet acolo unde pacientul suferă de o afecţiune", explică Rozalina Lăpădatu, preşedintele Asociaţiei Pacienţi APAA.

Imagistică și costuri

CNAS vrea ca măsura să fie extinsă și pentru investigații imagistice, precum CT și RMN.

"Imagistica trebuie tratată separat pentru că implică costuri și resurse mari. Implementarea trebuie să fie etapizată, cu prioritate pentru oncologie și cazurile grave şi cele urgente", precizează Horia Vlădescu, manager clinică privată.

Un set uzual de analize ajunge la 400 de lei, iar investigațiile imagistice costă până la 1.200 de lei.