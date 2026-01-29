Guvernul insistă să reformeze CFR Călători, dar nu poate

Reprezentanta Executivului, vicepremierul Oana Gheorghiu, a dat mai multe declarații de presă în ultimele săptămâni, incluzând pe lista companiilor de stat pe pierdere și propuse pentru restructurare și CFR Călători, deși conducerea operatorului feroviar al statului a adus toate dovezile care arată că nu a fost vorba despre management defectuos. Banii s-au deblocat de la ARF, datoriile CFR Călători au început să fie achitate, iar compania ar putea chiar să ajungă pe profit, până la finalul anului, ceea ce nu justifică reorganizarea care se poate face în cazul celor cu pierderi mari în ultimii 20 de ani. Directorul general al CFR Călători nu poate fi schimbat, pentru că respectă regulile guvernanței corporative. Chiar și în acele companii ale statului, schimbarea directorilor va crea noi probleme, pentru că aceștia au toate șansele să câștige procesele în instanță, la numirea lor fiind respectate mai multe proceduri europene.

Companiile de stat devenite marii datornici care nu și-au achitat datoriile istorice către stat vor fi restructurate, anul acesta, de către Guvern. Vicepremierul Oana Gheorghiu a făcut mai multe declarații în care s-a referit implicit la operatorul feroviar al statului, CFR Călători, în contextul mai larg în care CFR SA, CFR Infrastructură și Electrificare CFR au datorii istorice.

Scandalul de la CFR Călători, pornit anul trecut, pe fondul înregistrării unor datorii ale companiei către furnizori și al pericolului de a se scoate sute de trenuri din circulație, a avut la bază un conflict între CFR Călători și ARF.

După ce a fost numit un nou președinte la ARF (Mihai Barbu), în luna mai, acesta nu a mai vrut să plătească banii de compensații pe care compania îi aștepta, pentru a-și achita facturile către furnizori. Cu o diferență de calcul de la 47 de lei pe tren-km, la 33 de lei, gaura din bugetul lunar al CFR Călători, declarată de directorul general Traian Preoteasa, a fost de circa un milion de euro lunar.

Fără acești bani, CFR Călători și-a achitat datoriile față de stat, nefiind pe lista rău-platnicilor, a reușit să facă plăți pentru achiziții și reparații pe proiecte finanțate prin PNRR, dar nu a putut plăti facturile către Infrastructură și Electrificare. Astfel, celelalte companii au înregistrat pierderi, la rândul lor, ajungându-se până la întârzieri la plata salariilor pentru angajați.

Banii se dau eșalonat și se achită datoriile

După ce Mihai Barbu nu a mai fost președinte al ARF, fiind demis în urma unui scandal legat de trafic de influență, președintele numit interimar a renegociat valoarea compensațiilor, la cea pe care CFR Călători ar fi trebuit să o primească inițial, de la începutul anului trecut, însă banii se dau acum eșalonat, iar CFR Călători își achită datoriile acumulate în 2025 când primește aceste tranșe de la ARF.

Conducerea companiei a transmis, pentru Jurnalul, că situația este sub control, datoriile se plătesc și se recuperează toate pierderile de anul trecut, scenariul cel mai optimist fiind că s-ar putea ajunge din nou pe profit, până la finalul acestui an. CFR Călători a avut mulți ani în care a ieșit pe pierdere, dar 2024 a fost primul cu profit, după două decenii. Conducerea companiei spune că și în 2025 s-ar fi înregistrat profit, dacă nu ar fi existat problema creată de ARF, iar acest lucru se poate demonstra cu documente și calcule din contabilitate.

Profitul ar fi existat și anul trecut

În acest context, CFR Călători nu poate fi propusă pentru reorganizare ca fiind neprofitabilă. Nici directorul general nu poate fi schimbat printr-o decizie a Guvernului, pentru că nu e numit politic, ci respectă toate criteriile impuse de guvernanța corporativă - sistemul de reguli, practici și procese prin care o companie este condusă și controlată, definind relațiile dintre management, acționari, consiliul de administrație și alte părți interesate, având ca scop protejarea intereselor tuturor, asigurarea transparenței, eficienței economice și a performanței pe termen lung. Reglementarea este făcută prin OUG 109/2011 pentru întreprinderile publice.

La numirea directorilor s-au respectat proceduri

Statul va avea probleme și dacă va interveni pentru schimbarea directorilor din celelalte companii menționate de vicepremierul Oana Gheorghiu, la CFR SA, Infrastructură și Electrificare CFR, pentru că aceștia pot da statul în judecată și au șanse mari de a câștiga procesele, la numirea lor respectându-se mai multe proceduri legale, inclusiv europene. Nu ar fi prima oară când statul ar plăti salarii și despăgubiri uriașe pentru înlocuirea unor directori de companii sau instituții, fiind obligat de instanță să-i și readucă înapoi în funcții. În România există zeci de funcții dublate sau triplate după astfel de decizii.

Numiri politice se vor face însă la ARF, care este autoritate a statului, nu companie. De la înființare, ARF a avut președinți numiți de PNL, iar conflictul cu CFR Călători a fost evident. După demiterea lui Mihai Barbu (tot de la PNL), este pentru prima oară când președintele ARF, Claudiu Marinel-Mureșan, a fost numit la propunerea PSD.

CFR Călători a reușit să facă plățile pe toate proiectele din PNRR și s-au livrat deja noi locomotive și garnituri de tren. Salariile se plătesc la timp, de două luni, iar angajații primesc din nou cardurile de masă.

