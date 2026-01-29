Pericol pe drumurile publice. O șosea de pe Valea Prahovei s-a surpat. Autoritățile locale cunosc situația de 2 ani

Șoseaua Câmpina-Cornu (DJ 101R) s-a prăbușit, marți noaptea, în cartierul Câmpinița, înghițind o jumătate de bandă și punând în dificultate navetiștii și autobuzele școlare.

Localnicii avertizaseră cu o zi înainte că există alunecări de teren pe carosabil.

Traficul a fost închis total, forțând un ocol dublu pe Valea Prahovei, cu ambuteiaje majore.

Autoritățile spun că știau de problemă dar nu au avut bani de reparații, deși taxele și impozitele suportate de populație sunt tot mai mari.

Probleme cronice ignorate de ani de zile

În urmă cu două săptămâni, în această zonă au apărut crăpături în asfalt, iar o bucată din zidul de pe margina drumului s-a surpat. Autorităţile au închis o bandă pe sens, iar traficul greu a fost limitat însă nu s-au apucat de reparații.

Au avut loc însă lucrări de consolidare și asfaltare pe timpul verii, care nu au durat nici jumătate de an. Pe această porţiune a Drumului Judeţean 101R s-a lucrat în a doua jumătate a anului trecut. Întrucât exista o surpătură s-au realizat lucrări pe o porţiune de100 de metri, notază observatornews.ro.

Autoritățile locale acuză lipsa banilor

Primarul susține că a cerut de mai multe ori bani Consiliului Judeţean dar nu i-a primit. Reabilitarea drumului ar costa peste 2 milioane de lei, potrivit studiului de fezabilitate.

"Este o problemă. Toată zona asta de câţiva ani are probleme, şi s-a tot reperat. Apar denivelări, pământul lucrează, plecase uşor la vale, de data asta a luat viteză şi s-a rupt. Există pericolul să se întindă pe o zonă mai lungă", a explicat Mario Daniel Soare, vicepreşedinte CJ Prahova.

O echipă tehnică este așteptată pentru evaluare și soluții,. Surparea riscă să se extindă, agravând haosul rutier de pe Valea Prahovei.