Schimbări majore în transportul bucureștean: Liniile 685 și 686 ies din circulație

"Începe o nouă săptămână de lucru şi puteţi merge la serviciu cu cele mai noi troleibuze din dotare: Yutong U12, cu autonomie 100%.

De mâine, le găsiţi pe liniile 86, 93 şi 97. Sunt confortabile, încăpătoare, transportă 93 de pasageri simultan, şi pot circula minimum 20 km fără alimentare la reţeaua electrică. Cele 22 de noi troleibuze ne permit să optimizăm circulaţia pe două linii care traversează zone cu lucrări", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a municipalităţii.



Modificările în programul mijloacelor de transport în comun care intră în vigoare de luni sunt următoarele:



- liniile navetă 685 (Baicului - Traian) şi 686 (Cartier Pajura - Clăbucet) se suspendă;



- linia 86 va funcţiona pe un traseu modificat, între "Cartier Pajura" şi "Baicului";



- linia 85 va fi prelungită de la staţia "Aura Buzescu" la "Arena Naţională", funcţionând practic între terminalele "Arena Naţională" şi "Gara de Nord".



Traseul liniei 86 va fi reconfigurat astfel:



- pe sensul spre "Baicului": "Cartier Pajura", Str. Dridu, Str. Pajurei, Bd. Bucureştii Noi, Calea Griviţei, Str. Carpaţi, Str. Mirceşti, Str. Caransebeş, Calea Griviţei, Str. Gheorghe Polizu, Str. Occidentului, Str. General Gheorghe Manu, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Dacia, Str. Traian, Piaţa Foişorul de Foc, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Bd. Pache Protopopescu, Şos. Mihai Bravu, Bd. Ferdinand I, Bd. Gării Obor, "Baicului";



- pe sensul spre "Cartier Pajura": "Baicului", Bd. Gării Obor, Bd. Ferdinand I, Şos. Mihai Bravu, Bd. Pache Protopopescu, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Piaţa Foişorul de Foc, Str. Traian, Bd. Dacia, Bd. Lascăr Catargiu, Str. General Gheorghe Manu, Str. Occidentului, Str. Gheorghe Polizu, Calea Griviţei, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Str. Aviator Popişteanu, Str. Soveja, Calea Griviţei, Bd. Bucureştii Noi, Str. Pajurei, Str. Dridu, "Cartier Pajura".



Tot de luni, linia 85 va fi prelungită de la staţia "Aura Buzescu" la "Arena Naţională", iar legătura între "Arena Naţională", Strada Vatra Luminoasă şi Piaţa Romană/Calea Griviţei poate fi realizată prin transbordare la Şcoala Iancului, din troleibuzele liniilor 85 sau 90 în cele ale liniei 97. AGERPRES