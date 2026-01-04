Se pregătește Registrul național al comunităților de energie, gestionat de ANRE

Pentru prima dată la nivel național, proiectul introduce un cadru procedural unitar, clar și transparent pentru recunoașterea, evidența și monitorizarea comunităților de energie, în concordanță cu cerințele legislației europene privind participarea activă a cetățenilor și a comunităților locale în sectorul energetic, precizează ANRE. Cadrul european de reglementare al comunităților de energie a fost stabilit, în principal, prin pachetul legislativ „Energie curată pentru toți europenii”, care introduce două concepte distincte, dar complementare: comunitățile de energie ale cetățenilor, reglementate prin Directiva (UE) 2019/944, și comunitățile de energie din surse regenerabile, reglementate prin Directiva (UE) 2018/2001, modificată și completată prin Directiva (UE) 2023/2413 (RED III). Prin aceste acte normative, statele membre au obligația de a crea un cadru favorabil funcționării comunităților de energie, care să asigure recunoașterea statutului lor juridic, participarea deschisă și voluntară, controlul efectiv exercitat de membri, accesul echitabil la rețele și piețe, precum și eliminarea barierelor administrative și de reglementare disproporționate.

Ce este o comunitate de energie

O comunitate de energie este o entitate juridică formată din consumatori de energie (inclusiv prosumatori) și alte tipuri de membri, care colaborează pentru a produce, distribui, stoca și consuma energie electrică, într-o zonă geografică determinată. O comuntate de energie poate avea ca membri atât persoane fizice cât și și persoane juridice. O comunitate de energie poate să își dezvolte sisteme și servicii suplimentare prin care energia verde produsă în cadrul comunității să fie utilizată/valorificată (ex. stații de încărcare pentru vehicule electrice, facilități de stocare a energiei proprii), poate să intre pe piața de furnizare regională/națională de energie, în scopul vânzării și cumpărării de energie etc. La nivelul UE principalul motiv pentru care un consumator sau prosumator intră înt-o comunitate de energie este pentru a beneficia de tarife mai mici la elecricitate, dar și de o răspundere mai mică/riscuri financiare mai mici, deoarece o comunitate de energie poate acționa ca reprezentat al prosumatorului în relație cu furnizorii de energie din piață, în funcție de legislația aplicabilă în regiunea respectivă.

Evidența și monitorizarea comunităților de energie

Una dintre principalele măsuri propuse vizează înființarea și administrarea Registrului național al comunităților de energie, gestionat de ANRE, ca instrument oficial de evidență și monitorizare a comunităților de energie legal constituite. Registrul va permite o imagine clară asupra entităților active în acest domeniu și va contribui la creșterea transparenței și a predictibilității administrative. Procedura de înregistrare este standardizată și stabilește în mod explicit condițiile, documentele necesare, etapele și termenele aplicabile depunerii cererilor, verificării documentației și emiterii deciziei de înregistrare. Proiectul de ordin ANRE introduce un mecanism clar de verificare a îndeplinirii criteriilor legale minime, diferențiat în funcție de tipul comunității de energie — comunități de energie din surse regenerabile sau comunități de energie ale cetățenilor. Această abordare asigură o evaluare adecvată a specificului fiecărei forme de organizare, în conformitate cu legislația aplicabilă. Totodată, pentru asigurarea trasabilității procesului administrativ, fiecărei comunități înregistrate i se va aloca un cod unic de identificare (ID comunitate), iar procedura stabilește termene clare pentru fiecare etapă a procesului de înregistrare. Reglementarea ANRE prevede în mod explicit obligațiile comunităților de energie de a actualiza datele înregistrate, inclusiv termenele și modalitățile de notificare a modificărilor intervenite în structura, activitatea sau datele de identificare ale acestora. În cazul neîndeplinirii obligațiilor procedurale, ANRE va putea aplica un mecanism gradual de conformare, care include, în funcție de gravitatea situației, notificarea, avertizarea, suspendarea sau radierea din Registrul național al comunităților de energie. Pentru asigurarea informării publice, proiectul de ordin ANRE stabilește cadrul de publicare a datelor nonsensibile din Registru, cu respectarea strictă a legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Această măsură urmărește consolidarea încrederii publice și facilitarea accesului la informații relevante pentru toți actorii interesați.



