Se surpă Valea Prahovei: probleme grave pe DN1, la Cornu

Incidentul vine într-un moment critic, cu doar câteva zile înainte de vacanța de iarnă, când traficul pe această arteră atinge cote maxime.

Surparea, apărută peste noapte, a format un crater întins pe câțiva metri. Polițiștii au fost nevoiți să închidă una dintre benzi, iar autoritățile au montat balize de semnalizare pe o distanță de aproximativ 100 de metri. Circulația se desfășoară cu restricții de viteză pe sensul spre Ploiești, iar șoferii sunt tot mai îngrijorați de stabilitatea drumului.

Problema este cu atât mai gravă cu cât zona afectată fusese supusă unor lucrări de consolidare în urmă cu mai puțin de trei luni. De această dată, infiltrațiile de apă de pe versant au ajuns sub carosabil, afectând structura drumului. Un proiectant venit de la București a analizat situația împreună cu reprezentanții constructorului, pentru a stabili măsurile necesare.

Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, avertizează că situația este extrem de serioasă și chiar mai gravă decât cea de la Comarnic. Acesta a cerut Direcției Naționale de Drumuri să evalueze de urgență riscurile ca surparea să se extindă și la celelalte benzi, existând temerea că întregul tronson ar putea fi închis, scrie observatornews.ro.

Nemulțumirea șoferilor este evidentă. Mulți spun că, pe lângă blocajele deja obișnuite de pe DN1, apare acum și teama că drumul ar putea ceda sub roțile mașinilor. „Oricum făceai șase ore până la Brașov, acum probabil vei face opt”, spune un conducător auto. Alții consideră că situația infrastructurii rutiere din România este „dezastruoasă”, mai ales în 2025.

Constructorul implicat dă asigurări că problema va fi rezolvată în câteva zile, însă prefectul Prahovei își exprimă rezervele, amintind de lucrări anterioare realizate de aceeași firmă în județ. Reprezentanții CNAIR anunță măsuri de punere în siguranță a drumului, inclusiv umpluturi suplimentare, dar și implicarea unei echipe de experți care va include un inginer hidrotehnic.

În urmă cu două săptămâni, o situație similară la Comarnic a dus la restricționarea traficului timp de aproape o săptămână, din cauza unei alunecări de teren. Acolo, surpările au fost puse pe seama vibrațiilor generate de lucrările la centura ocolitoare, iar între timp circulația a revenit la normal.

Cu toate acestea, îngrijorările rămân. Valea Prahovei urmează să devină, în următoarele zile, cea mai aglomerată șosea din țară. Ca rută alternativă, șoferii pot folosi DN1A, prin Ploiești, Vălenii de Munte și Cheia, însă și acest drum se confruntă frecvent cu aglomerație în weekenduri și în perioadele de sărbători.