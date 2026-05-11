Secretarul primăriei Slatina, bătut de primarul Mario De Mezzo? Bărbatul s-ar fi ascuns în baie, de frică

Incidentul ar fi avut loc în jurul orei 9:30, în biroul secretarului general. Conform informațiilor apărute, edilul ar fi mers să discute despre un amendament pe care grupul PSD intenționa să îl introducă în cadrul ședinței Consiliului Local programate pentru aceeași zi.

Discuția dintre cei doi ar fi degenerat rapid într-un conflict verbal tensionat. Sursele citate susțin că primarul ar fi început să folosească un limbaj jignitor și expresii obscene, iar scandalul ar fi fost auzit și de alți angajați ai Primăriei Slatina.

Pentru a evita continuarea conflictului, secretarul general s-ar fi retras în baie, sperând că situația se va calma. Potrivit acelorași surse, Mario De Mezzo l-ar fi urmărit și acolo și ar fi început să îl îmbrâncească și să îl lovească în zona pieptului, continuând să îl înjure.

Conflictul s-ar fi oprit în momentul în care viceprimarul Mădălina Văle a ajuns în zonă. Sursele din instituție afirmă că, în prezența martorilor, agresiunea ar fi încetat.

Potrivit informațiilor apărute, Ion Mihai Idita ar urma să formuleze o plângere penală împotriva edilului.

Mario De Mezzo, vizat deja într-un dosar penal

Incidentul vine într-un context tensionat pentru primarul din Slatina. Cu doar o zi înainte, Mario De Mezzo a fost citat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, unde procurorii i-au adus la cunoștință calitatea de suspect într-un dosar penal.

Ancheta vizează o intervenție controversată la sediul firmei SC Ecumenic Funerar SA. Potrivit acuzațiilor, edilul ar fi intrat în sediul companiei însoțit de funcționari și polițiști locali, invocând o hotărâre de consiliu despre care reclamanții susțin că nu avea viză de legalitate.

În plângerea depusă sunt menționate acuzații precum abuz în serviciu, purtare abuzivă și violarea sediului profesional. De asemenea, administratorul firmei ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale după incident, fiind transportat la spital cu ambulanța.

Tribunalul Dolj a respins ulterior solicitarea de evacuare formulată de administrația locală, motivând că nu exista o hotărâre judecătorească definitivă care să permită o astfel de intervenție.

În fața procurorilor, Mario De Mezzo a ales să își exercite dreptul la tăcere.