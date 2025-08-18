Secretul parteneriatului strategic dintre România și SUA

Există însă și o anumită fragilitate a acestuia, mai ales de ordin economic, acolo unde relațiile dintre cele două state pare că nu și-au atins niciodată potențialul, scrie în Evenimentul Zilei jurnalistul Dan Andronic.

„Adevăratul Parteneriat Strategic poate fi realizat doar cu bătrânul George Washington! Nu cu personajul istoric, al cărui spirit l-am invoca degeaba, ci cu cel de pe bancnota de 1 dolar. Pentru că dacă privim partea economică, România este încă copilul de mingi al regiunii. Ne bucurăm de atenția SUA, dar nu ne-am ridicat niciodată la nivelul unei relații economice cu adevărat solide.

Potrivit AmCham România, investițiile directe americane în România au ajuns la 8,9 miliarde de dolari în 2023. La prima vedere este un record istoric și poziționează SUA pe locul patru între investitorii străini din țară, primul loc dintre investitorii non-UE. Exporturile de servicii către SUA au depășit 3,4 miliarde de dolari, în special în IT și servicii profesionale. Pare un progres, dar dacă privim structura schimburilor comerciale, tabloul se schimbă.

În 2024, exporturile de bunuri către SUA au atins doar 2,2 miliarde de dolari – adică 2,5% din totalul exporturilor României. Importurile americane s-au ridicat la 1,3 miliarde de dolari, doar 1% din totalul importurilor românești. Structura exporturilor – produse industriale, echipamente de transport, mobilier și textile – arată că există nișe promițătoare, dar insuficient dezvoltate.

Paradoxal, adevărata valoare vine din exportul de servicii: cele 3,4 miliarde de dolari reprezintă peste 8% din totalul exporturilor de servicii ale României. IT-ul românesc și serviciile profesionale de înaltă calificare câștigă teren în economia digitală transatlantică. În plus, firmele americane din România susțin peste 120.000 de locuri de muncă, iar companiile membre AmCham – americane, internaționale și românești – generează împreună o cifră de afaceri de peste 65 de miliarde de euro și 250.000 de angajați.

Așadar, baza există. Întrebarea este: de ce nu reușim să facem saltul calitativ?”

Întreg editorialul pe evz.ro.