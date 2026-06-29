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Ședința CSAT - Summitul NATO de la Ankara și participarea unor forțe la misiuni externe, pe agendă

de Redacția Jurnalul    |    29 Iun 2026   •   11:15
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Ședința CSAT - Summitul NATO de la Ankara și participarea unor forțe la misiuni externe, pe agendă
presidency.ro/ Mesaj ferm transmis de Nicușor Dan partenerilor internaționali

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se reunește în ședință luni, de la ora 15:00, la Palatul Cotroceni.

Pe ordinea de zi a acestei ședințe, convocată vineri de președintele Nicușor Dan, sunt incluse subiecte referitoare la obiectivele României la Summitul NATO de la Ankara și la forțele și mijloacele Armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027.

De asemenea, vor fi analizate implicațiile pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană.

În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.

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AGERPRES

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Subiecte în articol: sedinta csat summit nato misiuni externe
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