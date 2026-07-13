Sediul Primăriei Capitalei, fără autorizație ISU de nouă ani. PMB scoate la licitație expertiza tehnică

Clădirea în care funcționează Primăria Municipiului București (PMB) se află într-o situație similară cu cea a Pasajului Basarab: deși lucrările de reabilitare s-au încheiat în 2017, imobilul nu a fost niciodată recepționat oficial. Consecința directă este că sediul instituției nu deține autorizație ISU la incendiu, potrivit unui anunț al Primăriei Capitalei.

Un deceniu de reabilitare fără finalizare oficială

Clădirea a intrat în renovare în 2010 — fostul sediu al Ministerului Lucrărilor Publice, proiectat de arhitectul Petre Antonescu, funcționase ca sediu al Primăriei Generale până în martie 2010, când au început lucrările. Reabilitarea s-a derulat până în 2016, iar din decembrie același an instituția și-a reluat activitatea în clădirea renovată. Lucrările propriu-zise au fost declarate finalizate în 2017, însă recepția finală — pasul administrativ care ar fi confirmat oficial conformitatea lucrărilor — nu a mai avut loc.

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O primă tentativă de a debloca situația a avut loc în 2023, când a fost constituită o comisie de recepție. În luna august a aceluiași an, însă, comisia a decis suspendarea procedurilor, motivând că este necesară o expertiză care să confirme dacă antreprenorul care a executat lucrările a respectat cerințele pentru obținerea avizului ISU. De atunci, dosarul a rămas blocat, iar clădirea în care lucrează zilnic 844 de angajați ai Primăriei a continuat să funcționeze fără autorizație de securitate la incendiu.

Sediul PMB are o suprafață de peste 3.000 mp, structurată pe subsol, trei etaje și o mansardă open space, și găzduiește peste 200 de birouri și trei săli de ședință.

Licitația pentru expertiză tehnică

Pentru a debloca procedura, Primăria a scos la licitație, prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), servicii de expertiză tehnică a lucrărilor, cu termen de depunere a ofertelor până pe 23 iulie, ora 15:00. Valoarea contractului este de 1,5 milioane de lei (aproximativ 280.000 de euro), finanțarea urmând să fie asigurată din bugetul local al Capitalei sau din alte surse legal constituite.

Contractul are, potrivit caietului de sarcini, două componente principale:

Expertiza tehnică propriu-zisă — firma câștigătoare va stabili starea actuală a clădirii, la aproape zece ani de la reabilitare, prin relevee și măsurători, urmând să indice dacă mai sunt necesare lucrări suplimentare înainte de întocmirea documentației pentru avizul ISU.

Întocmirea dosarului pentru autorizația ISU, inclusiv scenariul de securitate la incendiu și verificarea tehnică de calitate aferentă. Firma va colabora cu reprezentanții ISU pe parcursul acestei etape și va întocmi un raport cu toate măsurile necesare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu, asistând instituția până la eliberarea acesteia.



Poziția Primăriei

Primarul general Ciprian Ciucu s-a implicat direct pentru a debloca un dosar care, potrivit comunicatului instituției, ar fi trebuit rezolvat cu un deceniu în urmă. Primăria a subliniat că demersul este important din perspectiva siguranței celor care lucrează și tranzitează zilnic clădirea, nu doar din motive administrative.

Cazul sediului PMB se adaugă unei liste mai largi de investiții publice bucureștene rămase blocate în etapa de recepție ani la rând — cel mai cunoscut exemplu fiind Pasajul Basarab, nerecepționat de 15 ani, menționat chiar de Primărie ca termen de comparație.