Șeful Jandarmeriei București a fost SCHIMBAT, după ce organizatorul comemorării de la Colectiv a fost amendat

La doar câteva ore, instituţia a anunţat numirea unui nou şef la conducerea Jandarmeriei Capitalei, scrie observatornews.ro

Bărbatul amendat de jandarmi este Marian Rădună, activist civic şi organizator al marşului de comemorare a victimelor de la clubul Colectiv.

Contactat pentru un punct de vedere acesta a precizat că amenda este pentru că "s-a depășit ora de comemorare". El a precizat că contravenția este nelegală și forțele de ordine prezente acolo "nu cunoșteau legea".

Evenimentul a avut loc la împlinirea unui deceniu de la incendiul din 30 octombrie 2015, soldat cu 65 de morți și zeci de răniți, și a constat într-un marș și un moment de reculegere la locul fostului club Colectiv.

Ce spune jandarmeria: "Agentul nu a înțeles"

Jandarmeria Română a transmis că are obligația morală să facă precizări după ce l-a amendat pe Marian Rădună.

"Jandarmeria Română respectă și protejează dreptul cetățenilor de a participa la adunările publice, mai ales când este vorba de adunări comemorative, așa cum a fost cazul evenimentului de ieri (joi seara – n.r.). În acest sens, efectuăm constant activități de pregătire ale colegilor din operativ pentru a găsi permanent posibilități de îmbunătățire a relaționării în astfel de situații, scopul fiind respectarea legii și protejarea oamenilor. Din punct de vedere legal, există în mod formal elementele care pot constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale, întrucât nu au fost respectate orele de desfășurare prevăzute în protocolul pentru manifestarea publică. Într-adevăr, legea trebuie aplicată întotdeauna ad litteram, dar există și noțiunea de spirit al legii, care presupune înțelegerea scopului pentru care norma juridică a fost instituită – acela de a menține ordinea publică, dar și de a proteja drepturile și demnitatea cetățenilor. În acest caz, se poate aprecia că agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului – un eveniment de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, cu un profund caracter emoțional și simbolic", transmite Jandarmeria Română.

În consecință, la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române s-au dispus "de urgență" verificări privind modul de aplicare a sancțiunii contravenționale, urmând să se analizeze dacă măsura a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii.