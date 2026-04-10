Senatoarea Cynthia Păun solicită poliției locale scoaterea imediată a panourilor publicitare care compară nașterea cu o boală

Într-o postare publicată pagina sa de Facebook, parlamentarul a criticat dur mesajele afișate în spațiul public despre tipurile de nașteri, pe care le consideră lipsite de context, explicații și respect față de femei.

„Am născut de două ori prin cezariană, nu pentru că ‘am ales ușor’ sau pentru că ‘nu am vrut să nasc natural’, ci pentru că a fost decizia corectă, luată împreună cu medicul meu, pentru mine și pentru copiii mei. Și acum mă uit la panourile astea din București și, sincer, mi se pare o nebunie”, a transmis Cynthia Păun.

Senatoarea a subliniat că nașterea nu poate fi redusă la slogane și că, pentru multe femei, operația de cezariană nu reprezintă o alegere comodă, ci o intervenție necesară, uneori salvatoare.

„A transforma o decizie medicală într-o temă de propagandă, împinsă pe panouri în spațiul public, este nu doar iresponsabil, ci profund nedrept față de femei. Femeile nu au nevoie să fie convinse, judecate sau corectate prin astfel de mesaje. Au nevoie să fie informate corect de personal medical și susținute în deciziile pe care le iau pentru ele și pentru copiii lor”, a afirmat parlamentarul USR.

Se cere intervenția autorităților

Cynthia Păun cere autorităților să intervină rapid și să aplice legea în acest caz, avertizând că astfel de mesaje pot influența deciziile unor persoane aflate într-un moment vulnerabil.

„Nu este normal ca spațiul public să fie folosit pentru a răspândi mesaje care pot afecta sănătatea și deciziile unor oameni aflați într-un moment vulnerabil. Responsabilitatea nu este opțională atunci când comunici în spațiul public. Iar legea trebuie aplicată, nu ignorată”, a mai declarat senatoarea USR.

(sursa: Mediafax)