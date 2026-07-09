Sfârșit cumplit pentru un copil de 7 ani. A fost lovit mortal de un tren pe Magistrala 800

Un copil în vârstă de aproximativ 7 ani a fost acroșat de tren, astăzi, la ora 09:45, pe Magistrala 800, în zona Halta Ramificația Borcea, a anunțat mecanicul trenului 14302009 (ASTRA). La fața locului s-au deplasat echipaje medicale și de intervenție de ISU Iaomița și polițiștii de la Transporturi. Minorul a fost declarat decedat. Traficul feroviar pe firul 1 a fost suspendat până la finalizarea cercetărilor și va fi reluat imediat ce reprezentanții Procuraturii vor da avizul de redeschidere a circulației. În prezent se circulă pe firul 2.

Pentru a preveni accidentele produse prin traversarea nepermisă a căii ferate sau pătrunderea în zona de siguranță feroviară, Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. derulează campania națională de informare și conștientizare „O CLIPĂ, O VIAȚĂ!”.

"Precizăm că traversarea prin locuri nepermise reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor grave produse pe rețeaua feroviară, având consecințe tragice și ireversibile. Trenurile circulă cu viteze ridicate, iar distanța de frânare este de ordinul sutelor de metri, ceea ce face imposibilă oprirea instantanee. În același timp, zona de siguranță feroviară nu este un spațiu de trecere, joacă sau filmare, ci un perimetru tehnic în care accesul neautorizat este interzis și periculos.

Campania transmite un mesaj ferm și direct: respectarea regulilor de siguranță înseamnă protejarea propriei vieți. O singură clipă de neatenție poate produce o tragedie, în timp ce o decizie corectă poate salva o viață."