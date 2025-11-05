Siderurgia, în pericol! Raport: viitorul ArcelorMittal France este „incert”

Viitorul ArcelorMittal în Franța este „incert”, iar reducerile de locuri de muncă nu vor rezolva „problemele fundamentale” ale companiei, au concluzionat experții însărcinați de Comitetul Central Social și Economic (CSEC) al grupului într-un raport consultat marți de AFP și contestat de companie. Raportul, întocmit de firma de consultanță Secafi, a fost comandat în urma anunțului din aprilie privitor la planul de restructurare care afectează șapte fabrici și sediul central francez al grupului, conform Le Figaro.

Problemele care fac viitorul producătorului de oțel în Franța „incert” sunt „multifactoriale” și „provin parțial din deciziile anterioare ale conducerii”, în special din volumul mic de investiții în unitățile de producție, arată raportul. Grupul a făcut „alegerea strategică deliberată de a prioritiza distribuția” de numerar „către acționari, în detrimentul previziunii” și al investițiilor, consideră Secafi.

Contactată de AFP, conducerea a răspuns că „ArcelorMittal nu este de acord cu concluziile acestui raport”. Conducerea susține că grupul a investit 1,7 miliarde de euro în Franța în ultimii cinci ani (2020-2024), inclusiv peste 1 miliard de euro la unitățile ArcelorMittal France Nord, chiar dacă piața franceză a oțelului este „lovită de o criză gravă și profundă, cu o cerere în scădere și importuri masive de oțel la preț scăzut în Europa”. În acest context, ArcelorMittal France Nord a implementat măsuri de adaptare și a anunțat în primăvară măsuri de reorganizare care vor duce la reducerea locurilor de muncă, estimate la 270 până în prezent.

La rândul lor, experții independenți notează că lichiditatea distribuită de grup acționarilor între 2020 și 2024 (13 miliarde de euro) a fost doar puțin mai mică decât cea alocată investițiilor industriale (15,5 miliarde de euro la nivel mondial). În Franța, „declinul performanței industriale (și, în consecință, al performanței economice) provine în principal dintr-o fragilitate a operațiunilor din amonte, rezultată din reducerile excesive ale bugetelor de întreținere din ultimii ani și din investițiile notoriu insuficiente, cel puțin până în 2021”, potrivit Secafi.

Firma de consultanță critică și „o anumită grabă” în decizia de a proceda la concedieri, „pentru care justificarea economică este, prin urmare, în mod clar insuficientă în lumina” impactului lor. Reducerile de locuri de muncă „vor genera cel mult economii de aproximativ 37 de milioane de euro”, în timp ce, „având în vedere durata de viață limitată a furnalelor și a investițiilor în decarbonizare care se confirmă lent, viitorul ArcelorMittal Franța rămâne incert, indiferent dacă va fi implementat sau nu un plan de concedieri”. Sindicatele ArcelorMittal vor dezbate vineri planul de concedieri propus de conducere.

(sursa: Mediafax)