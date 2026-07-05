Haos pe calea ferată spre mare: Trenuri blocate pe litoral după ce o șină s-a rupt

O șină ruptă a fost descoperită duminică după amiaza la kilometrul 240 între Eforie Nord și Eforie Sud. Ca urmare, circulația trenurilor a fost oprită.

„Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. informează că, astăzi, la ora 13:42, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța, circulația feroviară a fost oprită temporar pe intervalul Eforie Nord – Eforie Sud, după identificarea unei șine rupte la km 240+970”, a transmis CFR.

La fața locului au fost trimise mai multe echipe de specialiști.

„Echipele de intervenție ale CFR S.A. se deplasează la fața locului pentru verificări tehnice și pentru executarea lucrărilor necesare de remediere. Măsura de oprire temporară a circulației a fost dispusă pentru asigurarea condițiilor de siguranță feroviară, conform procedurilor aplicabile în astfel de situații. Șina ruptă reprezintă o discontinuitate la nivelul elementului de rulare al căii ferate, care impune intervenția personalului de specialitate înainte de reluarea traficului. După evaluarea în teren, echipele tehnice vor stabili soluția de remediere și vor executa lucrările necesare pentru repunerea liniei în condiții corespunzătoare de exploatare”, a precizat CFR.

Compania feroviară avertizează că trenurile care tranzitează zona pot înregistra întârzieri.

(sursa: Mediafax)