Sindicaliștii ies în stradă miercuri, din cauza salariului minim

Hossu cere oprirea măsurilor de austeritate aplecate doar celor vulnerabili.

„În esență, problema este legată de faptul că suntem pe cale să construim a treilea pas de măsuri de austeritate. Niciuna din măsurile de austeritate nu înseamnă reforme, cum pretinde guvernul actual. Toate sunt numai măsuri de tăieri sau de creștere a taxelor, neavând o perspectivă a unei politici coerente de reformare efectivă”, spune Bogdan Hossu.

Liderul Cartel Alfa anunță, astlfel, că sindicalistii ies în stradă miercuri.

Tot miercuri va avea loc și întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și sindicate și patronate, pe tema majorării salariului minim.

De altfel, Hossu a spus că dacă se va îngheța salariul minim înseamnă că cetățenii sunt pedepsiți, deși nu ei sunt cei vinovații pentru deficitul bugetar pe care îl are România.

Ilie Bolojan a spus că a convocat Consiliul Tripatit miercuri pentru a discuta cu sindicatele și patronatele despre majorarea salariului minim.

„Așa cum știți, anul viitor, în România, salariile în sectorul public sunt plafonate. Or, în condițiile în care anumite salarii în sectorul public sau în sectorul privat sunt calculate pe baza salariului minim, orice mutare a salariului minim are niște efecte care se bat în cap cu plafonare”; a spus Bolojan, vineri, la Antena 3 CNN.

Premierul a afirmat că a avut discuții în coaliție despre acest salariu minim.

„De comun acord am căzut cu toții: Hai să încercăm să ținem salariul minim la același nivel. Dacă salariile sunt plafonate, hai să mergem în aceeași logică că nu mai avem foarte mult spațiu de mișcare. (...) E adevărat că România a transpus o directivă europeană care permite țărilor care doresc să stabilească un salariu minim. Nu toate țările europene au salariu minim. Și permite un mecanism de indexare a salariului minim. Care în directivă spune că se face la maxim 2 ani de zile, dacă te duci după logica asta. În legislația românească am transpus că se face anual, după anumiți indicatori, după o anumită marjă. Sigur, dacă am modificat legislația în acord cu directiva europeană. Pentru că e o legislație care ține, să spunem, de anumit jalon din PNRR să ai un mecanism de genul acesta. Am respectat directiva. (...) Trebuie să vedem și să discutăm pe cinstite. Cu patronatele, cu sindicatele și să avem toate analizele. Ca să vedem dacă există o posibilitate de o creștere minimă a salariului minim sau nu”, explică Bolojan.

(sursa: Mediafax)