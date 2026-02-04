Sindicatele din apărare amenință Guvernul Bolojan cu mișcări de protest

„Experiența ultimelor decenii ne arată că banii publici au fost direcționați, de cele mai multe ori, nu către capacitățile interne de producție, ci către:

achiziția de produse finite din alte state europene;

importul de tehnică militară fără transfer de tehnologie;

și, mai grav, către finanțarea unor proiecte de infrastructură rutieră care nu au reușit să fie susținute prin PNRR, ca urmare a incompetenței celor care le-au gestionat”, spune președintele ASIAAN, Constantin Bucvuroiu, citat într-un comunicat al federației sindicale.

În acest scenariu, industria românească de apărare riscă să rămână, din nou, doar spectatoare, subfinanțată, fără comenzi ferme, fără retehnologizare și fără o strategie de dezvoltare pe termen lung.

„Este inadmisibil ca, în acest context, prim-ministrul României, Ilie Bolojan, să se deplaseze în Germania însoțit de ministrul Apărării, Radu Miruță, care a ajuns să declare public că industria românească de apărare este „un morman de fiare vechi, cu hale pe care cresc copaci”. O astfel de afirmație, rostită de un ministru al statului român, nu doar că insultă mii de oameni care încă mai țin această industrie în viață, dar subminează deliberat credibilitatea României ca stat producător de capabilități strategice. La fel de grav este faptul că ministrul Economiei, cel care are în mod direct în portofoliu industria de apărare, nu face parte din delegația României. Absența sa este cu atât mai inexplicabilă cu cât nici directorul general al CN ROMARM SA, cea mai mare companie românească din domeniu, nici conducerea Organizației Patronale din Industria de Apărare, care reunește peste 65 de societăți, nu au fost incluși în această delegație oficială”, potrivit comunicatului citat.

În opinia sindicaliștilor, România riscă astfel să transforme o oportunitate istorică de finanțare într-un nou episod de dependență externă, în care banii publici vor alimenta economiile altor state, în timp ce propria industrie de apărare va continua să se stingă lent, sub privirile indiferente ale celor care ar fi trebuit să o apere.

În aceste condiții, răbdarea sindicatelor din industria de apărare, aeronautică și navală a ajuns la limită, spun acestea. “Ani la rând am acceptat promisiuni, salarii de mizerie, amânări, strategii fără conținut și decizii luate peste capul celor care încă mai țin în viață această ramură strategică. Astăzi, însă, nu mai vorbim despre nemulțumiri, ci despre supraviețuirea industriei de apărare românești. Solicităm Guvernului României ca, în următoarele zile, să prezinte un program guvernamental concret, asumat și calendarizat, prin care fondurile disponibile prin programul SAFE să fie direcționate prioritar către dezvoltarea, modernizarea și relansarea industriei naționale de apărare, cu implicarea directă a tuturor actorilor relevanți: industrie, patronate și parteneri sociali”, este solicitarea formulată de către reprezentanții ASIAAN.

În lipsa unui astfel de program clar și credibil, sindicatele susțin că vor fi obligate să recurgă la toate formele de luptă sindicală prevăzute de lege, inclusiv la declanșarea grevei generale. “Nu ne dorim confruntarea, dar nu mai putem accepta indiferența. Responsabilitatea pentru consecințe va aparține exclusiv celor care refuză dialogul și acțiunea. Pentru că trebuie spus limpede: fără apărare nu există stat. Iar fără siguranța păcii nu putem vorbi nici de sănătate, nici de învățământ, nici de cultură. Toate acestea devin simple iluzii într-o țară care renunță, prin neglijență, la propria capacitate de a se apăra”, se mai arată în comunicatul citat.