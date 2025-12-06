Un șofer din București a lovit un copac și două ambulanțe SMURD

„La data de 06.12.2025, în jurul orei 14:20, conducătorul unui autovehicul în vârstă de 26 de ani, care se deplasa pe strada Anghel Alexandru, dinspre strada Zețarilor către strada Luică, în dreptul imobilului cu nr. 2, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a pătruns pe sensul opus de circulație și a lovit un copac”, se arată într-o informare emisă de Brigada Rutieră a DGPMB.

La fața locului au intervenit două ambulanțe SMURD, însă pentru că șoferul nu comunica cu autoritățile sosite la fața locului au spart geamul pasagerului din dreapta față pentru a putea interveni.

După ce geamul a fost spar, șoferul a accelerat, lovind ușor ambulanțele SMURD.

Acesta a fost testat pentru alcool sau droguri, rezultatele fiind negative.

„Bărbatul nu a dorit acordarea de îngrijiri medicale. Acesta a fost condus la sediul Biroului Accidente Ușoare, în vederea întocmirii documentelor de constatare și luării măsurilor ce se impun. De asemenea, conducătorii ambulanțelor SMURD au fost îndrumați la Biroul Accidente Ușoare pentru a fi soluționată cauza”, conchide Brigada Rutieră.

(sursa: Mediafax)