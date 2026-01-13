Un șofer a rămas fără permis deoarece a depășit viteza cu 119 km/h. A doua zi a fost prins la volan

Conform IPJ Galați, „la data de 11 ianuarie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Galați au depistat în trafic un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Galați, care conducea un autoturism pe DN 25, în localitatea Umbrărești, cu viteza de 169 km/h”.

Pe sectorul de drum menționat, limita maximă admisă era de 50 km/h. Ca urmare, șoferul a depășit viteza legală cu 119 km/h.

El a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.822,5 lei.

„Ca măsură complementară a fost dispusă reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 150 de zile, întrucât fapta a fost săvârșită pentru a doua oară în decursul ultimelor 6 luni”, au explicat polițiștii gălățeni.

Totodată, bărbatului i-a fost eliberată dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, fără drept de circulație, începând cu momentul constatării faptei.

A doua zi, bărbatul a fost prins la volan.

„În ziua următoare, 12 ianuarie 2026, în jurul orei 19:30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Galați au depistat același conducător auto în timp ce conducea autoturismul pe DN 25, în localitatea Umbrărești, deși avea suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice”, au precizat polițiștii.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, a precizat IPJ Galați.

(sursa: Mediafax)