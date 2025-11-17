Speranţa de viaţă sănătoasă la vârsta de 65 de ani, de două ori mai mică în România, raportat la media UE

Informaţiile au fost prezentate de vicepreşedintele Institutului Naţional de Statistică, Ioan Silviu Vîrva, în cadrul celei de-a treia ediţii a Congresului Naţional pentru Îmbătrânire Activă, desfăşurat, luni, la Palatul Parlamentului.



"Anii de viaţă sănătoasă la persoanele cu vârstă de 65 în România, în medie, de 4,3 ani pentru bărbaţi şi 3,8 ani pentru femei, în timp ce în Uniunea Europeană valorile sunt de 9,6 ani la femei şi 9,2 ani la bărbaţi. Diferenţele ne obligă să fim implicaţi prin prevenţie, acces facil la servicii, sprijin pentru autonomie, condiţii care fac posibilă o viaţă caracterizată nu doar prin longevitate, dar şi prin activităţi specifice de bunăstare", a spus el.



Ioan Silviu Vîrva a menţionat că îmbătrânirea activă reprezintă "demnitate, autonomie şi participare", evidenţiind totodată rolul real pe care îl pot avea seniorii în economie, în viaţa socială, politică sau în diverse comunităţi.



"Rata de ocupare a grupelor de vârstă cuprinse între 65-69 de ani este în România 5,3%. Dar pentru grupa de vârstă 70-74 de ani este 1,3%. Acest lucru se datorează probabil formelor flexibile de lucru, educaţiei continue, oportunităţilor de mentorat şi antreprenoriat, care păstrează competenţele în circuitul economic şi întăresc coeziunea socială", a precizat Ioan Silviu Vîrva.



Totodată, el a remarcat o creştere a utilizării internetului în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 55-74 de ani, raportat la anul 2024.



Vicepreşedintele INS a mai declarat că în România, persoanele cu vârste de peste 65 de ani reprezintă 20,3% din populaţie, o creştere cu trei puncte procentuale pe parcursul ultimului deceniu. Media la nivelul UE este de 21,6%.



"Este o transformare structurală prezentă atât în România, cât şi la nivel mai extins, internaţional. Astfel de transformări demografice necesită nu doar o centralizare frecventă prin producţia de date statistice, dar şi politici consecvente, sustenabile şi eficiente pe termen lung", a spus el.



Consilierul de stat Laszlo Borbely, coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, i-a îndemnat pe cei prezenţi la un stil de viaţă activă.



"Avem o ţară extraordinar de frumoasă, România. Hai să o protejăm! Avem singura ţară din Europa care are cinci ecosisteme: Marea Neagră cu ce e la mare; stepa, care este unică; continental; panonic şi alpin. Avem oameni minunaţi, avem diferite etnii, diferite culturi, diferite religii. Hai să ne unim şi să facem mai mult pentru această ţară!", a spus el.

