Criză sanitară la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria din Iași. Toate probele de apă arată clor sub limita minim admisă

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a dispus măsuri ferme: sistarea internărilor și a operațiilor programate la unitatea sanitară.

Toate probele de apă de la Spitalul de Copii Iași au clorul rezidual liber sub 0,1. Nivelul trebuie să fie mai mare pentru a distruge Pseudomonas de pe conductă.

Bacteria Pseudomonas își face un biofilm care se distruge greu. Toate buletinele de analiză sunt așa, cu clor foarte mic, potrivit surselor.

Ministrul Rogobete a dispus recoltarea de noi probe de apă potabilă pentru analize microbiologice din mai multe puncte: ATI, bloc operator, UPU, secții medicale, punct termic.

Au fost recoltate și probe microbiologice de pe suprafețe și tegumente, de la pacienți și de la personalul medical. Rezultatele sunt în curs de procesare.

În așteptarea rezultatelor, s-a luat decizia sistării activității. Măsurile dispuse: sistarea internărilor și a intervențiilor chirurgicale programate, limitarea temporară a activității medicale.

Cazurile critice din UPU sunt redirecționate către alte unități sanitare. Se aplică de urgență măsuri suplimentare de dezinfecție cu substanțe clorigene.

CJSU a decis scoaterea din Rezerva de Stat a 14.500 de litri de apă potabilă îmbuteliată, destinată pacienților, aparținătorilor și personalului medical.

A fost dispusă sistarea consumului apei din rețeaua internă a spitalului, până la obținerea unor rezultate conforme.

Șapte copii au murit în septembrie la Spitalul de Copii Iași, infectați în secția de terapie intensivă cu bacteria Serratia marcescens.

(sursa: Mediafax)