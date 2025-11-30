Nouă spitale din Bucureşti şi Serviciul de Ambulanţă vor asigura asistenţa medicală de urgenţă

Potrivit unui comunicat transmis de DSP, cele nouă unităţi medicale sunt:



* Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca - tel: 021/599.23.00;



* Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar - tel: 021.318.05.23/021.601.24.00;



* Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" - tel: 021/255.40.99;



* Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan" - tel: 021/334.51.90;



* Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" - tel: 021/334.30.25;



* Spitalul de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri - tel: 021/224.09.47;



* Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice - tel: 021/319.27.51;



* Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" - tel: 021/316.93.66;



* Spitalul Clinic de Urgenţă Copii "M.S. Curie" - tel: 021/460.30.26.



Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti va avea program normal de lucru, cu menţiunea că în această perioadă va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală.



Solicitările populaţiei vor fi preluate la telefon 112.



Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti va asigura un serviciu de gardă permanent la telefon 0747.165.471 şi 0722.659.492. AGERPRES