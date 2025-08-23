Spitalul "Foişor" vrea să implementeze soluţii bazate pe AI pentru reducerea infecţiilor nosocomiale şi planificare chirurgicală

Două proiecte de hotărâre în acest sens urmează să fie dezbătute în şedinţa Consiliului General al Capitalei de săptămâna viitoare.



Este vorba despre proiectul "Soluţie bazată pe inteligenţa artificială pentru monitorizarea, tehnologizarea, computerizarea şi creşterea proceselor intraoperatorii în chirurgia cu risc ridicat, care vizează reducerea infecţiilor nosocomiale".



Acesta are o valoare totală de 43,8 milioane lei, TVA inclus, iar cheltuielile eligibile reprezintă 42,9 milioane lei. Contribuţia proprie a Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie şi TBC Osteoarticular "Foişor" ar urma să fie de aproximativ 850.000 de lei.



Unitatea medicală va depune proiectul, în calitate de lider de parteneriat, în cadrul Programului Sănătate / Prioritatea 9: Contribuţia la Platforma STEP: biotehnologii şi tehnologii digitale.



Parteneri în proiect vor fi Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie - Politehnica Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor.



Obiectivul proiectului este îmbunătăţirea siguranţei pacientului şi optimizarea intervenţiilor chirurgicale cu grad ridicat de risc, prin integrarea unui sistem digital avansat, bazat pe inteligenţă artificială.



"Această soluţie inovativă va contribui semnificativ la reducerea complicaţiilor postoperatorii şi la îmbunătăţirea rezultatelor clinice, prin monitorizarea constantă a pacienţilor şi parametrilor critici. De asemenea, implementarea acestui sistem va permite o personalizare a tratamentelor în funcţie de caracteristicile fiecărui pacient", se arată în referatul de aprobare.



Într-o primă etapă vor fi identificate datele şi procesele medicale relevante pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale. Experţii medicali, echipa IT, echipa de cercetare şi specialiştii în proiectare hardware vor colabora pentru asigurarea unei documentaţii complete şi conforme cu obiectivele proiectului.



În faza a doua, vor fi dezvoltate componentele hardware şi software, care vor fi integrate în sistem, fiind testate şi optimizate progresiv.



Politehnica Bucureşti va contribui la dezvoltarea algoritmilor AI, a arhitecturii hardware şi a componentelor software, în timp ce Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor va asigura testarea materialelor inovative, dezvoltarea prototipurilor hardware şi evaluarea caracteristicilor tehnice.



Pe ordinea de zi a şedinţei CGMB figurează şi un al doilea proiect care vizează utilizarea unor soluţii de inteligenţă artificială pentru triaj imagistic, planificare chirurgicală 3D, modele predictive în vederea prevenirii infecţiilor.



Este vorba despre proiectul "AI4OrthoHealth: AI - Powered Diagnosis, Surgery Planning and Rehabilitation for Sustainable Patient Care" (Diagnostic, planificare chirurgicală şi reabilitare asistate de inteligenţa artificială, pentru un act medical sustenabil), în valoare de 8 milioane de euro.



Bugetul total alocat Spitalului "Foişor" în cadrul proiectului este de 2,5 milioane de euro.



Perioada de implementare este de trei ani.



Spitalul Foişor intenţionează să obţină o finanţare nerambursabilă, în cadrul apelului Horizon Europe - Cluster 1 - Health. Reprezentantul unităţii medicale este împuternicit să semneze toate actele necesare, în numele Municipiului Bucureşti, în calitate de lider de consorţiu.



Conform referatului de aprobare, proiectul vizează dezvoltarea şi validarea clinică a unor soluţii de inteligenţă artificială europene, centrate pe pacient, care să ofere suport medical de încredere în toate etapele îngrijirii ortopedice.



"Prin integrarea unor funcţionalităţi precum triaj imagistic asistat de AI, planificare chirurgicală 3D, modele predictive pentru prevenirea infecţiilor, reabilitare digitală personalizată şi platforme naţionale de suport decizional, proiectul propune o abordare holistică, orientată către creşterea calităţii actului medical şi sustenabilitatea sistemului sanitar", prevede documentul. AGERPRES