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Sportul se termină des cu bere și socializare pentru români

de Redacția Jurnalul    |    27 Iun 2026   •   23:20
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Sportul se termină des cu bere și socializare pentru români
Sportul se termină des cu bere și socializare pentru români

Mai mult de jumătate dintre românii care practică sport aleg să își încheie activitatea fizică prin socializare la o bere, arată un studiu realizat de Reveal Marketing Research la solicitarea Centrului de Studii despre Bere.

Potrivit cercetării, 52% dintre respondenți spun că beau bere cel puțin ocazional după ce fac sport (16% frecvent și 36% uneori), iar 46% consideră că băutura se potrivește cu momentele de relaxare de după mișcare.

„Fie că vorbim despre competiții de amatori sau pur și simplu despre mișcare de întreținere, berea – inclusiv în variantele sale fără alcool, din ce în ce mai populare - își menține poziția de partener de încredere al momentelor de destindere de după. Berea are o lungă tradiție ca facilitator al socializării, iar acest studiu confirmă faptul că asocierea sa cu fenomenul sportiv este profund ancorată chiar în nevoia românilor de conectare reală.”, a declarat dr. Alin Popescu, Secretar general Centrul de Studii despre Bere.

Studiul arată diferențe semnificative pe vârste: 67% dintre tinerii de 18-24 de ani care fac sport aleg să continue socializarea la o bere, în timp ce procentul este de 61% la segmentul 25-34 de ani și 53% la 35-44 de ani.

Și genul influențează obiceiurile: 64% dintre bărbații activi sportiv asociază berea cu relaxarea de după efort, față de 40% dintre femei.

În contextul competițiilor sportive, 65% dintre respondenți consumă bere cel puțin ocazional în timpul vizionării meciurilor, iar 25% spun că fac acest lucru „aproape întotdeauna”. În rândul bărbaților, procentul urcă la 76%, comparativ cu 54% la femei. În rândul tinerilor de 18-24 ani, un procent de 73% aleg să consume bere în timpul transmisiilor sportive. Cei mai atașați de acest obicei sunt cei din segmentul de vârstă 25-34 ani. Potrivit studiului, o treime păstrează obiceiul de a bea o bere „aproape întotdeauna” când urmăresc competiții sportive.

Analiza mai arată că 27% dintre respondenți consideră că berea contribuie în primul rând la atmosfera de grup în momentele de celebrare a unei victorii sportive. Procentul urcă la 30% în rândul tinerilor de 18-24 ani.

În ceea ce privește practicarea activităților sportive, studiul arată că 45% dintre români fac mișcare zilnic sau de câteva ori pe săptămână, dintre care 29% de câteva ori pe săptămână și 16% zilnic. Pe vârste, segmentul 25-34 de ani este cel mai activ, cu 27% care fac sport zilnic și 36% de câteva ori pe săptămână, în timp ce generația Z înregistrează cea mai mică rată de sedentarism, doar 4% declarând că fac sport rar sau niciodată. La 45-55 de ani predomină activitățile ocazionale (30%), iar la peste 55 de ani 29% sunt puțin activi sau deloc. La nivel general, bărbații sunt mai activi decât femeile.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: bere sport romani
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