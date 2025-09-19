Sprijin financiar și locuri de muncă adaptate pentru persoanele cu dizabilități

„Adoptarea legii este rezultatul a aproape doi ani de muncă și perseverență, o dovadă că lupta pentru cauze juste aduce rezultate concrete. Este, totodată, un semnal puternic că atunci când interesul oamenilor este pus pe primul loc, dincolo de culoarea politică, cooperarea în Parlament este posibilă: proiectul a primit susținerea tuturor grupurilor parlamentare", a declarat Alin Prunean, vicepreședinte REPER.

Prunean a explicat că noua lege vine să „asigure un nivel de trai decent" pentru persoanele cu dizabilități și să „ofere acces și oportunitate" acestei categorii sociale vulnerabile, în cadrul unei „lupte pentru prosperitate și împotriva sărăciei".



Potrivit datelor, peste 855.000 de persoane cu dizabilități din România, mai puțin de 10% au astăzi un loc de muncă. Problemele majore țin de lipsa accesului, fie fizic, fie mental, și de indiferența societății. De la educație și integrare, până la condițiile de locuire, persoanele cu dizabilități sunt împinse la margine, ceea ce întreține dependența și discriminarea.

Această lege aduce un sprijin concret persoanelor cu dizabilități și unităților protejate, acele entități economice care creează locuri de muncă adaptate, punând capăt abuzurilor și discriminărilor existente.

