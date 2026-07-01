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Staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 este închisă temporar după ploile abundente

de Redacția Jurnalul    |    01 Iul 2026   •   08:23
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Staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 este închisă temporar după ploile abundente
Staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 este închisă temporar

Calea de rulare din staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 a fost inundată astfel încât, pentru desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă, staţia este temporar închisă, miercuri dimineaţa, până la finalizarea intervenţiilor necesare şi remedierea situaţiei, a anunţat Metrorex pe pagina sa de Facebook.

"Ca urmare a precipitaţiilor abundente înregistrate în municipiul Bucureşti şi a infiltraţiilor masive de apă, calea de rulare din staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 a fost inundată. Pentru desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă, staţia Piaţa Victoriei 2 rămâne temporar închisă, până la finalizarea intervenţiilor necesare şi remedierea situaţiei. Circulaţia trenurilor pe Magistrala 1 se desfăşoară după cum urmează: între staţiile Dristor 2 şi Ştefan cel Mare, cu îmbarcarea şi debarcarea călătorilor în staţia Ştefan cel Mare, la linia 2; între staţiile Republica şi Gara de Nord 1, cu îmbarcarea şi debarcarea călătorilor în staţia Gara de Nord 1", precizează sursa citată.

Potrivit Metrorex, toate staţiile de metrou sunt echipate cu instalaţii de pompare pentru evacuarea apei, care funcţionează automat în cazul înregistrării unor debite ridicate.

De asemenea, personalul de exploatare este instruit să intervină de urgenţă, conform procedurilor operaţionale specifice, pentru limitarea efectelor unor astfel de evenimente şi restabilirea circulaţiei în condiţii de deplină siguranţă.

"Echipele de intervenţie ale Metrorex acţionează permanent pentru evacuarea apei şi readucerea infrastructurii la parametrii normali de exploatare, astfel încât circulaţia să fie reluată în cel mai scurt timp posibil", arată compania.

Marţi seara şi pe parcursul nopţii, Capitala s-a aflat sub avertizări Cod roşu şi Cod portocaliu de vijelii puternice şi averse torenţiale.

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AGERPRES

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Subiecte în articol: Staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 inchisa
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