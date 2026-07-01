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Ploile au dat peste cap circulația metroului. Stația Piața Victoriei 2 este închisă din cauza inundațiilor

de Redacția Jurnalul    |    01 Iul 2026   •   07:15
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Ploile au dat peste cap circulația metroului. Stația Piața Victoriei 2 este închisă din cauza inundațiilor
Sursa: Observatornews.ro/Cum circulă trenurile pe Magistrala 1

Ploile torențiale care au lovit Capitala au provocat probleme și în rețeaua de metrou. Stația Piața Victoriei 2 este închisă temporar, după ce infiltrațiile masive de apă au inundat calea de rulare, a anunțat Metrorex.

Potrivit companiei, măsura a fost luată pentru a asigura circulația trenurilor în condiții de siguranță, iar stația va rămâne închisă până la finalizarea intervențiilor.

Cum circulă trenurile pe Magistrala 1

Din cauza inundațiilor, circulația pe Magistrala 1 a fost reorganizată temporar.

Astfel:

  • trenurile circulă între Dristor 2 și Ștefan cel Mare, iar îmbarcarea și debarcarea călătorilor se face în stația Ștefan cel Mare, la linia 2;
  • pe celălalt tronson, trenurile circulă între Republica și Gara de Nord 1, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Gara de Nord 1.

Metrorex le recomandă călătorilor să țină cont de aceste modificări și să își planifice din timp deplasările.

Echipele Metrorex intervin pentru evacuarea apei

Reprezentanții Metrorex precizează că toate stațiile de metrou sunt dotate cu instalații automate de pompare, care intră în funcțiune atunci când sunt înregistrate debite mari de apă.

În paralel, echipele de intervenție lucrează pentru evacuarea apei și readucerea infrastructurii la parametrii normali de exploatare.

„Personalul de exploatare este instruit să intervină de urgență, conform procedurilor operaționale specifice, pentru limitarea efectelor unor astfel de evenimente și restabilirea circulației în condiții de deplină siguranță”, transmite Metrorex.

Compania anunță că lucrările continuă, iar circulația va fi reluată în regim normal imediat ce intervențiile vor fi finalizate și siguranța călătorilor va fi garantată.

Metrorex își cere scuze pentru disconfortul creat și le mulțumește călătorilor pentru înțelegere.

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Subiecte în articol: inundatii metrou
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