Credea că a făcut o afacere! Un român a cumpărat o statuie și a aflat că era căutată de autoritățile din Germania

O statuie de patrimoniu furată din Germania a fost găsită în curtea unui român din Buzău

O piesă de artă care face parte din patrimoniul cultural al Germaniei a fost recuperată de polițiștii români după ce a fost descoperită în posesia unui bărbat din județul Buzău. Statuia, care aparține celebrului ansamblu monumental „Der Dorfklatsch” („Bârfele Satului”), fusese furată la sfârșitul anului 2025 din localitatea germană Wickede, aflată în landul Renania de Nord-Westfalia.

Descoperirea a fost făcută de polițiștii Secției Rurale Berca, care au identificat obiectul de patrimoniu în localitatea Sătuc, la domiciliul unui bărbat în vârstă de 49 de ani.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi cumpărat recent statueta fără să știe, cel mai probabil, proveniența reală a bunului.

Opera de artă, recuperată după o investigație coordonată la nivel național

Statuia, realizată din bronz turnat și având aproximativ 1,50 metri înălțime, reprezintă o femeie care își duce mâna la gură asemenea unei pâlnii, într-un gest simbolic asociat bârfelor și comunicării în comunitățile rurale.

Ancheta care a dus la recuperarea piesei a fost coordonată de Direcția de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, după apariția unor informații privind posibila localizare a obiectului de patrimoniu pe teritoriul României.

În comunicatul transmis de IPJ Buzău se precizează:

„La data de 24 iunie a.c., în urma investigațiilor specifice, polițiștii Secției de poliție rurală Berca au depistat, în localitatea Sătuc, o statuetă de mari dimensiuni, despre care existau indicii că ar face parte din ansamblul monumental intitulat „Der Dorfklatsch” („Bârfele satului”), aparținând patrimoniului cultural național al Germaniei.”

Autoritățile au confirmat că obiectul figura ca fiind furat încă de la finalul anului trecut.

„Articolul de patrimoniu ar fi fost reclamat de autoritățile judiciare ca fiind sustras la finalul anului 2025.”

Cum a fost găsită statueta în județul Buzău

În urma verificărilor, polițiștii au identificat și ridicat statueta din locuința bărbatului care o cumpărase recent.

„Polițiștii din Buzău au descoperit statueta, de aproximativ 1,50 metri, realizată din bronz turnat, la imobilul unui bărbat, de 49 de ani, care ar fi achiziționat-o recent.”

Piesa a fost predată ulterior Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, instituție care continuă cercetările pentru stabilirea traseului complet al obiectului și pentru identificarea persoanelor implicate în furt.

„Statueta a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor și a fost predată Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, pentru stabilirea trasabilității și pentru depistarea persoanelor ce ar fi sustras-o din amplasament, în scopul luării măsurilor legale ce se impun.”

Ce este ansamblul monumental „Bârfele Satului”

„Der Dorfklatsch” este una dintre cele mai cunoscute lucrări de artă urbană din localitatea germană Wickede. Ansamblul, realizat de sculptorul german Jürgen Ebert, a fost inaugurat la 25 octombrie 1996 și este compus din trei personaje din bronz care surprind o scenă tipică de conversație și interacțiune socială din mediul rural.

Fiecare dintre statuete măsoară între 1,40 și 1,50 metri și a fost amplasată în piața centrală din districtul Wiehagen.

În ultimii ani, opera a devenit ținta hoților de metale. La sfârșitul lui 2025 și în primele luni din 2026, două dintre cele trei statuete ale ansamblului au fost furate succesiv, provocând indignare în comunitatea locală din Germania.

Statuia descoperită în județul Buzău este una dintre piesele dispărute și urmează să fie restituită autorităților germane.

Poliția Română colaborează cu autoritățile din Germania

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile române și germane colaborează pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în furtul și transportul obiectului de patrimoniu.

„Cu sprijinul Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, urmează a se realiza schimbul de informații cu autoritățile de aplicare a legii din Germania, în vederea restituirii bunului sustras și continuării cercetărilor privind furtul statuetei.”