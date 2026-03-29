Adio, rable! Cum arată noile troleibuze Yutong care vor circula de astăzi în Capitală

Începând de luni, 30 aprilie 2026, bucureștenii vor putea circula cu cele mai noi troleibuze din dotarea municipalității: Yutong U12, cu autonomie 100% și capacitate de 93 de pasageri. Aceste vehicule moderne și confortabile vor fi disponibile pe liniile 86, 93 și 97, oferind un transport mai eficient și adaptat lucrărilor de infrastructură din oraș.

Caracteristici principale ale troleibuzelor Yutong U12:

Capacitate de 93 de pasageri simultan

Autonomie 100%, putând circula minimum 20 km fără alimentare la rețeaua electrică

Confort și spațiu generos pentru pasageri

Eficiență energetică și reducerea emisiilor poluante

Aceste troleibuze permit circulația pe segmentele de drum afectate de lucrările la magistrala 6 de metrou și modernizarea infrastructurii de tramvai.

Modificări în programul și traseele mijloacelor de transport

Cele 22 de noi troleibuze permit optimizarea circulației pe anumite linii. Modificările intră în vigoare începând de luni, 30 aprilie 2026:

Suspendarea liniilor navetă 685 și 686

685: Baicului – Traian

686: Cartier Pajura – Clăbucet

Linia 86 – traseu modificat între „Cartier Pajura” și „Baicului”

Linia 85 – prelungită de la stația „Aura Buzescu” la „Arena Națională”.

Detalii traseu linia 86

Pentru a facilita deplasarea în zonele cu lucrări, linia 86 va fi deservită de 13 troleibuze cu autonomie, pe următoarele trasee:

Sens Baicului: Cartier Pajura → Str. Dridu → Str. Pajurei → Bd. Bucureștii Noi → Calea Griviței → Str. Carpați → Str. Mircești → Str. Caransebeș → Calea Griviței → Str. Gheorghe Polizu → Str. Occidentului → Str. General Gheorghe Manu → Bd. Lascăr Catargiu → Bd. Dacia → Str. Traian → Piața Foișorul de Foc → Str. Iancu Cavaler de Flondor → Bd. Pache Protopopescu → Șos. Mihai Bravu → Bd. Ferdinand I → Bd. Gării Obor → Baicului

Sens Cartier Pajura: Baicului → Bd. Gării Obor → Bd. Ferdinand I → Șos. Mihai Bravu → Bd. Pache Protopopescu → Str. Iancu Cavaler de Flondor → Piața Foișorul de Foc → Str. Traian → Bd. Dacia → Bd. Lascăr Catargiu → Str. General Gheorghe Manu → Str. Occidentului → Str. Gheorghe Polizu → Calea Griviței → Str. Clăbucet → Bd. Ion Mihalache → Str. Aviator Popișteanu → Str. Soveja → Calea Griviței → Bd. Bucureștii Noi → Str. Pajurei → Str. Dridu → Cartier Pajura.

Detalii traseu linia 85

Linia 85 va fi prelungită de la stația „Aura Buzescu” la „Arena Națională”, facilitând legătura între Piața Romană, Calea Griviței și Arena Națională. Posibilitatea de transbordare la Școala Iancului între liniile 85, 90 și 97 va asigura o călătorie continuă și rapidă.

Beneficiile noilor troleibuze pentru bucureșteni:

Reducerea timpului de așteptare și evitarea suprasolicitării liniilor

Posibilitatea de a circula pe porțiuni de drum fără conexiune la rețeaua electrică

Transport mai confortabil, rapid și sigur

Noile investiții în troleibuze electrice cu autonomie marchează un pas important către un transport public ecologic și modern în București.

(sursa: Mediafax)

››› Vezi galeria foto ‹‹‹