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Radu Oprea: Prețul motorinei se încăpățânează să nu-l asculte pe Bolojan

de Redacția Jurnalul    |    08 Iul 2026   •   14:15
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Radu Oprea: Prețul motorinei se încăpățânează să nu-l asculte pe Bolojan
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Ștefan Radu Oprea a transmis că „prețul motorinei se încăpățânează să nu-l asculte pe Bolojan”, prețul fiind „înghețat la 9,43 lei/litru”. El a adăugat că „acum plătim prețul cu toții”.

Fostul secretar general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, a transmis miercuri că „totuși prețul motorinei se încăpătânează să nu-l asculte pe Bolojan”.

„Astăzi prețul motorinei este inghețat la 9,43 lei/litru. Vă readuc aminte că pe 1 iulie, în prima zi de ridicare a plafonării, prețul motorinei era de 9,24 lei/litru”, a scris acesta, pe contul său de Facebook.

„De ce mă îngrijorează atât de tare acest preț al motorinei? Pentru că el se transmite imediat în creșterea generalizată a prețurilor, adică în inflație. Și asta ne sărăcește pe toți”, a adăugat fostul secretar.

Radu Oprea a afrmat că „Bolojan și PNL au fost încăpățânați și nu au votat prelungirea plafonării prețurilor la combustibili. Acum plătim prețul cu toții”.

„Mulțumim, Ilie Bolojan, că ai rezolvat problema! Prețul barilului (Brent) de petrol a scăzut la 75 USD”, a conchis el.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: Ştefan Radu Oprea Ilie bolojan pret motorina
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