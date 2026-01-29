Stenograme din dosarul avocatei PNL, arestată de DNA. Adriana Georgescu: „Vorbesc cu Nicușor și cu Ilie”

Avocata Adriana Georgescu din Baroul București, membră PNL și Gheorghe Iscru, bărbatul care s-ar fi recomandat drept „general SIE”, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, după un flagrant. Procurorii susțin că Adriana Georgescu ar fi primit zeci de mii de euro, promițând soluții favorabile în dosare penale și invocând legături cu oameni politici și șefi ai instituțiilor-cheie ale statului.

Stenograme din dosar

Avocata îi promisese afaceristului că va ajunge până la șeful DNA și la șefii din serviciile de informații pentru ca Jean Paul Tucan să obțină o soluție favorabilă în urma anchetelor, așa cum rezultă din stenogramele prezentate de stiripesurse.ro:

ADRIANA GEORGESCU: E și variantă cu Voineag. Deci, șeful parchetului DNA rămâne până în martie. Dacă nu-l lasă partidele să pună șefii serviciilor, că de aia îi propun.

JEAN-PAUL TUCAN: Păi, ce să mai!? Că dacă mai ai puțin, e și…

ADRIANA GEORGESCU: Rămâne până în martie… dacă nu pune șefii serviciilor acum, ăia rămân până în martie și îi… se schimbă natural și tre' să numească el șefi, procurorul-șef și șeful DNA-ului. E doar în pixul lui.

JEAN-PAUL TUCAN: Bine. Și poți cu ăștia să rezolvi problema, acuma? În timp util, adică să nu mă…

ADRIANA GEORGESCU: Mă duc la ei pentru tine. Pentru mine nu m-am dus, dar pentru tine va trebui…

JEAN-PAUL TUCAN: Păi, ai mai zis că te mai duci odată la ei.

ADRIANA GEORGESCU: Păi, l-am lăsat pe ăsta, mă! Și eu… Voi v-ați văzut și tu nu m-ai sunat și am crezut că tu ești pe un culoar bun. Pentru că…

JEAN-PAUL TUCAN: Bine, mă! Și când i-ai zis lu' ILIE de mine, lu' BOLOJAN, ce a zis?

ADRIANA GEORGESCU: Păi, n-am vorbit pe WhatsApp de tine special. Eu am dat…

JEAN-PAUL TUCAN: Și nu te-ai întâlnit cu el?

ADRIANA GEORGESCU: Am rapoarte scrise și depuse din prima zi. Nu m-am întâlnit, că nu m-am dus la ușă. L-a, l-a demis pe mizeria asta abia de două zile.

JEAN-PAUL TUCAN: A! Păi și cât crezi că ar mai dura? Să urgentăm…

(...)

TUCAN JEAN-PAUL: Păi, bun! Și în cazul ăsta, dacă…

GEORGESCU ADRIANA: …la NICUȘOR…

TUCAN JEAN-PAUL: Ascultă-mă puțin! Și dacă s-a…

GEORGESCU ADRIANAA: …[neinteligibil]… sunt eu …[neinteligibil]…

TUCAN JEAN-PAUL: Păi, stai, mă puțin! Și dacă s-a ajuns pe instanță acum, tre’ să vorbească cu ăla, că…

GEORGESCU ADRIANA: Eu tre’ să vorbesc cu NICUȘOR și cu ILIE sau cu MIRCEA dacă îl pune. Deci, am înțeles, că până în martie, rămâne VOINEAG.

În ordonanța procurorilor DNA se arată următoarele:

În perioada octombrie – decembrie 2025, la intervale diferite de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, avocata i-ar fi pretins unei persoane (martor în cauză), direct sau prin intermediul altei persoane, pentru sine, dar și pentru altul, diferite sume de bani, din care ar fi primit sumele de 4.000 de euro și 5.000 de lei în cursul lunii octombrie 2025, informează DNA.

În acest context, avocata ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul unor oameni politici, ar avea influență asupra unor magistrați. A promis că va determina efectuarea de către aceștia a unor acte contrare atribuțiilor de serviciu. E vorba despre soluționarea favorabilă a două dosare penale, dintre care unul se afla în instrumentare la D.N.A., iar celălalt pe rolul Tribunalului București, cauze în care martorul avea calitatea de inculpat.

Totodată, în același context, la data de 21 noiembrie 2025, avocata i-ar fi pretins martorului în cauză, prin intermediul celeilalte persoane, o sumă de bani cuprinsă între 100.000 de euro și 1.000.000 de euro, destinată campaniei electorale a unuia dintre candidații la Primăria Capitalei, lăsând să se creadă că, prin intermediul acestuia, ar avea influență asupra unor magistrați și promițând soluționarea favorabilă a celor două dosare penale în care martorul avea calitatea de inculpat.

La data de 05 noiembrie 2025, inculpata G.A.M. i-ar fi pretins martorului în cauză, prin intermediul altei persoane (autorizată în cauză ca investigator sub acoperire), o sumă de bani nedeterminată, din care ar fi primit, la data de 06 noiembrie 2025, suma de 5.000 de lei, remisă prin același intermediar.

În acest context, inculpata ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul unei alte persoane, ar avea influență asupra ministrului transporturilor și infrastructurii, promițând că îl va determina pe acesta să înlesnească finalizarea proiectelor derulate de martor în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanta și să faciliteze angajarea unei persoane apropiate acestuia într-o funcție importantă la nivelul aceleiași companii naționale.

În luna ianuarie 2026, inculpatul I.G., beneficiind de sprijinul avocatei, i-ar fi pretins martorului în cauză, prin intermediul unei alte persoane (autorizată în cauză ca investigator sub acoperire), suma de 120.000 de euro, în trei tranșe, din suma totală de 500.000 de euro.

În acest context, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că ar avea influență asupra unor judecători din cadrul Tribunalului București, precum și asupra procurorului-șef al D.N.A., promițând determinarea acestora să efectueze acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv soluționarea favorabilă a două dosare penale, dintre care unul se afla în instrumentare la D.N.A., iar celălalt pe rolul Tribunalului București, cauze în care martorul avea calitatea de inculpat.

În temeiul pretinderii, la data de 28 ianuarie 2026, inculpații I.G. și G.A.M. au primit de la investigatorul sub acoperire suma de 60.000 de euro, reprezentând primele două tranșe din folosul cerut, împrejurare în care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.